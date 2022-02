Lluvia de críticas a Ayuso por sus declaraciones sobre la investigación de los abusos en la Iglesia: "No son errores, son delitos"

"Todas las instituciones cometen errores". Con estas palabras ha tratado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de quitarle peso a los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia y que ahora investigará el Defensor del Pueblo.

La mandataria ha enfatizado en que "no hay nada más peligroso en esta vida que las medias verdades" y ha dado a entender que nadie habla de otras cuestiones que a su juicio, dicen más de la institución católica: su "patrimonio", las "tradiciones", la "caridad" y la "solidaridad". "¿Cuánto cuesta eso? Eso no se cuenta", ha sentenciado.

Las palabras pronunciadas por la jefa del Ejecutivo autonómico en un acto de campaña electoral en Castilla y León que ha sentenciado diciendo que no iba a "entrar en el fondo porque es lo que pretenden" han suscitado toda una lluvia de críticas en las redes sociales.

Abusar sexualmente de un niño no es un error. La violación no es un error. Es un delito. https://t.co/EIvfhAh1LR

No son errores. Son delito. https://t.co/Rr0amKhgTM

La violación no es un error.

La violación no es un error.

La violación no es un error.

Sra. Ayuso, no banalice los abusos sexuales a menores. No son "errores". Son hechos abominables. Póngase del lado de las víctimas y del Papa, no de los pedrestras y sus encubridores.pic.twitter.com/jYjy3iwxyt

— Jaume Asens (@Jaumeasens) February 8, 2022