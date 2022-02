El rey Felipe VI ha dado positivo en coronavirus en una prueba que se le practicó después de presentar algunos síntomas.

Tras enterarse de que el monarca solo está teniendo síntomas leves y está haciendo videoconferencias desde el Palacio de la Zarzuela, los tuiteros se ha animado a hacer alguna bromilla, siempre con mucha precaución, que ya sabemos que los chistes los carga el diablo.

Porque ya lo hemos dicho anteriormente, que hacer chistes no está reñido con desear la mejor salud a todo el mundo.

Estos son algunos de los tuits sobre Felipe VI más cachondos de las últimas horas:

Me he pillado la baja. No podré ir a trabajar.

— ReyFelipe (@ReyFelipe16) February 9, 2022