Polémica por las declaraciones de Bardem sobre las "minorías españolas" en Hollywood

El actor Javier Bardem durante la rueda de prensa sobre su nominación a los Oscar.

Por Tremending

Las miradas se han centrado en Bardem y no sólo por su reciente candidatura a los Oscar por Being the Ricardos. Una cinta producida por Amazon en la que el actor da vida a Desi Arnaz, una estrella cubana de la televisión de los años 50 y marido de la famosa cómica Lucille Ball, a quien interpreta Nicole Kidman.

Durante la rueda de prensa posterior a la nominación, Javier Bardem –a petición de la prensa– hizo referencia a ciertas críticas provenientes de medios especializados estadounidenses por su participación en la película dirigida por Aaron Sorkin.

"No es cubano y no debería haber desempeñado ese papel. Su inclusión en la película realza el problema actual de la representación latina en Hollywood", denunciaba recientemente la revista Variety en uno de sus artículos.

Bardem quiso aplacar las críticas con un argumento que, sacado de contexto, se le ha vuelto en su contra y ha generado cierto revuelo en las redes. "Hablemos de minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Hay personajes latinoamericanos. Yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías", esgrimió el actor.

En la era de la inmediatez, en estos tiempos raudos de timelines vertiginosos, pocos se han asomado a la respuesta íntegra de Bardem. Una respuesta en la que el actor ofreció algunos jugosos detalles sobre el casting: "Por supuesto que apoyo la representación de cualquier minoría, en este caso la latina. En los primeros castings de esta película no contaban conmigo, probaron con otros actores cubanos o de raíces cubanas y no se dio".

Además, brindó a los presentes una bella reflexión sobre el oficio del actor: "Somos actores y es lo que hacemos: interpretar vidas de personas que no somos", una labor que, defendió el intérprete, "va más allá de las nacionalidades y de las orientaciones sexuales". Y añadió: "El arte no se puede enjuiciar más que por la hermosura del acto de crear. Y cuando empezamos a poner marcos, etiquetas y límites a la creación, queda en un lugar muy pobre".

Como decimos, merece la pena escuchar la respuesta íntegra. En este vídeo, entre el minuto 2 y el 5 de la rueda de prensa, podrán hacerlo:

"Todo esto desde el respeto y apoyando siempre la representación de las minorías", llega a decir Bardem en un momento dado. El problema viene en la parte final de su alocución, en concreto cuando se toman apenas unos segundos de su reflexión y no la línea argumental íntegra. Es entonces cuando la diferencia entre minoría proporcional y minoría discriminada queda perfectamente diferenciada. Ahí va la transcripción de sus palabras:

"También una cosa que quiero añadir aquí es que si hablamos de las minorías, hablemos de las minorías españolas. ¿Cuántos personajes españoles hay en el cine internacional? Ninguno. Yo he hecho dos: uno con Woody Allen porque ocurría en España y otro en Piratas del Caribe que se llama Capitán Salazar porque lo hacía yo. No hay fuera de la cinematografía española. Entonces yo sé de lo que hablo cuando hablo de minorías. Y tenemos que respetar las minorías, pero también tenemos que apoyar a aquellos que somos minorías intentando representar a otras minorías".