Cachondeo con la nueva (que no última) ocurrencia de Pablo Casado: "El Gobierno demoniza el vino"

Pablo Casado continúa con su gira cómica cuyo desenlace será el lanzamiento de su recopilatorio Remolachas, vacas y otros grandes éxitos. Esto no es cierto, pero si lo de la política se le tuerce tiene todo un mercado a su disposición.

La última gran ocurrencia del líder del PP ha sido una defensa al vino, tan inesperada como desconcertante. Casado ha acusado al Gobierno de demonizar el vino y decir "que es una droga". Cuando crees que ya no te puede sorprender se saca un as bajo la manga.

Más allá del cachondeo por sus palabras, no ha pasado desapercibida su etapa 'tik toker', con un uso del croma al mejor estilo de los grandes directores de ciencia ficción. Un día está en una granja y otro aparece en una bodega, aunque por sus últimas declaraciones parece que donde no quiere estar es en Moncloa.

El último desvarío de Casado ha captado la atención de algunos tuiteros que no han desaprovechado la oportunidad de desempolvar los memes.

– …y Garzón no me va a decir a mí las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber.

– Señor Casado, Garzón no ha dicho nada de eso.

– Ni me lo va a decir. Echa ahí otra. pic.twitter.com/1uoAVbb5Gx

— CELESSON (@chemapizca) February 11, 2022