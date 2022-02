Por Christian González

Buenos días. Las horas que son y Casado sin enseñar una vaca. Tsch, tsch. — cristina fernandez (@juevesantes) February 11, 2022

¡Viernes!

"Ya es viernes y el cuerpo lo sabe"

Mi cuerpo: pic.twitter.com/lI2ModGZFP — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 11, 2022

Menuda semanita de noticias. Para empezar, Felipe VI está con covid. Nunca la palabra coronavirus tuvo tanto significado.

El contagio del Rey desmonta la teoría de que la mayoría se contagian en el trabajo. — XChewie (@XChewie) February 9, 2022

En estos días, se habló también de que igual cerraban Facebook, pero al final parece que la noticia se exageró. Aún así hubo cierta preocupación.

– ¿Os habéis enterado de que a lo mejor cierra Facebook?

– pic.twitter.com/onD7heHuNG — CELESSON (@chemapizca) February 6, 2022

Me imagino las manifestaciones en la calle porque han quitado Facebook. Las calles tomadas por madres, tías y cuñados. — Serthand (@Serthand) February 7, 2022

Y, en otro orden de cosas, la gasolina sigue alcanzando precios estratosféricos. De aquí a pedir una hipoteca para rellenar el mechero no queda nada.

-¿Le pongo diésel o gasolina?

-Nada, gracias, sólo estoy mirando. — Stockmann (@T_Stockmann) February 7, 2022

Creo que ya podemos medir el precio de la gasolina en campos de fútbol. — XChewie (@XChewie) February 4, 2022

Acabo de llenar el depósito de gasolina del coche y me han pedido los datos para incluirme en la revista Forbes. — Cherlock Holmes (@Holmes_Cherlock) February 3, 2022

En el ámbito internacional, siguen las conversaciones para tratar de rebajar las tensiones de la crisis entre EEUU y Rusia por Ucrania.

"Putin está en Moscú y Macron en San Petersburgo": los memes más tronchantes con la mesa de la reunión https://t.co/7Dg9ukZZWs — Tremending (@Tremending) February 8, 2022

El presidente ucraniano recibe a Macron en una mesa decepcionante pic.twitter.com/rl4b4m5rDd — Antonio Delgado (@adelgadoRne) February 8, 2022

Otro de los asuntos más comentados de esta semana ha sido el novelón de Rivera y el bufete de abogados donde trabajaba.

Mi serie favorita son las declaraciones del sitio donde Albert Rivera decía que trabajaba. — Dani Bordas (@DaniBordas) February 11, 2022

La movida es que la relación se ha roto, y el despacho le acusa de "falta de implicación" y "nulo rendimiento", según han publicado los medios. Vamos, que no pegaba ni sello. No podíamos ni imaginarlo.

pic.twitter.com/00ADq9U7r4 — El Ninja De Las Galletas (@Chinobi_Ninja) February 8, 2022

Estudiar como Casado y trabajar como Rivera. La cultura del esfuerzo. 👌 — Marc Rius (@MarcRius1) February 8, 2022

Creo que estáis atacando demasiado a Albert Rivera. Claramente él creía que era una puerta giratoria más, no un trabajo de verdad. — Marina Lobo (@marinaLobL) February 8, 2022

Pero la cosa no ha acabado y las acusaciones entre ellos se han sucedido estos días. Lo más curioso es que el exlíder de Ciudadanos reclama el sueldo hasta 2025. Hay que ver con el finiquito de los liberales. Consejos vendo que para mí no tengo.

Albert Rivera quería flexibilizar más el empleo de los demás, pero no el suyo. pic.twitter.com/VrQ6NjYiDv — Diego FS (@DiegoFSRB) February 8, 2022

Pues el ex bufete está resultando ser más fiel a las ideas de Ciudadanos que Albert Rivera. pic.twitter.com/lAZFyKa9pg — Javier Durán (@tortondo) February 11, 2022

Pero vamos al asunto central. Este domingo se celebran las elecciones de Castilla y León.

Semanas más tarde, frente al resultado electoral, el expresidente Mañueco habría de recordar esa cercana tarde en la que convocó elecciones para tener más diputados.#Elecciones13F — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 10, 2022

Una comunidad en la que el PP lleva 35 años gobernando. Que ahí es nada…

Mañueco dice que todo lo que no han hecho en el PP en 35 años de gobierno lo van a hacer ahora, Ojo, que hay gente que se lo cree. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) February 1, 2022

Si el PP gana estas elecciones y se mantiene en el poder otra legislatura más entera en Castilla y León, igualará la marca de años en el poder de Franco: 39 años. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) January 31, 2022

Esta vez las encuestas no pintan bien para Ciudadanos, partido que en los anteriores comicios fue decisivo para que el PP siguiera gobernando.

En Ciudadanos ya están preparados para celebrar el resultado de la elecciones en Castilla y León pic.twitter.com/CR7ELMA8Or — Anacleto Panceto (@Xuxipc) January 10, 2022

En el PP, que convocaron las elecciones por cálculos electorales, ven ahora que las cosas pueden no salirles como pensaban, y andan como pollo sin cabeza.

Aprended a rebajar vuestras expectativas.

Casado empezó la campaña electoral asegurando que el PP iba a gobernar Castilla y León en solitario y la ha terminado asegurando que Bildu no va a gobernar en Castilla y León. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 11, 2022

Hay detalles que apuntan a muchos nervios…

Le debe ir mal en las encuestas internas al PP si tiran del comodín de ETA. pic.twitter.com/S34nhoCvp7 — El Nota Lebowski 🇪🇸 (@elNota_Lebowski) February 11, 2022

Como estará la Caverna con las encuestas de Castilla y Leon y la remolacha mental de Casado.. que han tenido que sacar el Comodín de ETA en portada.. Vomitivamente previsibles.. Lo que ya es de Cuarto Milenio que alguien con un mínimo de sentido común puede comprar esta basura🙄 — Sayonara (@Sayo_P75) February 10, 2022

Mañueco cambia la estrategia cada día y ya se le empiezan a ver las costuras.

Mañueco diciendo que quiere proteger el castellano aquí en Castilla y León, por que como todo el mundo sabe, hablamos islandés. 😁😁😁😁😁 — Maria Pilar Rodero (@65_rodero) February 9, 2022

Dejar claro, sin querer, que para ti las mujeres existen en función de un hombre. En este caso, él mismo. Y este es el del PP. Imagínate el de extrema derecha. https://t.co/2qvrztejwp — Andrea Fernández. (@afernb) February 11, 2022

Mañueco cierra el segundo debate de las elecciones de Castilla y León afirmando que el objetivo es "seguir siendo lo que somos: el mejor lugar para vivir". Su comunidad ha perdido 196.000 habitantes desde 1987. Y la previsión es que pierda otros 239.000 hasta 2035 #13F — José Marcos (@jmarcos78) February 9, 2022

Han llevado hasta a Ayuso, con lo querida que es fuera de Madrid…

Mañueco trae a Ayuso a Castilla y León

Esta es la imagen que Ayuso tiene de los castellano leoneses: pic.twitter.com/13goLVHrs9 — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 9, 2022

Y conforme pasan los días, Pablo Casado parece más fuera de sí. Claro, ve que quizá podría perder otras eleciones…

– ¿Cuántas elecciones has perdido en un año, Pablo?

– pic.twitter.com/PnTjZQBUrH — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 11, 2022

En su huida hacia adelante, ahora promete que si Gobiernan en Castilla y León no habrá impuestos, ni pactos con Bildu, no mandará ERC ni "los asesinos de ETA". El delirio es importante.

Casado promete que en Castilla y León no habrá impuestos, no firmarán pactos con Bildu, no gobernarán con ERC y no habrá atentados de ETA. Hay que estar extraordinariamente desinformado para votar a un partido liderado por un tipo tan ridículo.pic.twitter.com/ZdzBQR4R8Q — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 10, 2022

Puestos a hacer la risa, también ha dicho que el Gobierno ha atacado la remolacha y el vino. Pero es que incluso ha hablado de Drácula y de zombis. Y ojo que ese discurso cala en algunos. Alucinante.

-Ha sido atacada la remolacha por unos zombis etarras liderados por un Drácula bolivariano.

-¿Pero qué dices Pablo Casado?

-¡Yo que se ya! — Ivanjode (@Ivanjode) February 6, 2022

"Alpha Bravo Charli. Cambio. Ataque total contra la remolacha. Repito: fuego a discreción contra la remolacha". pic.twitter.com/O20fFRrsR7 — Juan Carrasco (@soyjuancarrasco) February 6, 2022

-Casado, lo de las granjas no ha funcionado

-Y ahora qué

-Ahora a por la remolacha, si no funciona, el vino,luego al aceite, la aceituna, el atún, el cuero, el tabaco, el maíz…. — Gúndula, PORNOMARXISTA A TIEMPO COMPLETO ❤️💛💜🔻 (@vonlichtenkraut) February 10, 2022

Principio y fin de la campaña en Castilla y León. pic.twitter.com/MG2YDeb8tw — Piur 🥩 (@LaPiur) February 7, 2022

Me propuse hacer una lista con los disparates de Casado y me rindo.

Uno también tiene una vida. — Juan Tortosa (@juanjtortosa) February 6, 2022

Increíble todo.

Todavía no me explico cómo los discursos de Pablo Casado no los ponen en Paramount Comedy. — La Niña Repollo (@ninya_repolIo) February 6, 2022

Bésame hasta que Casado deje de hacer el ridículo por el mundo. — CELESSON (@chemapizca) December 14, 2021

Al sainete de la derecha en los últimos tiempos hay que sumar la pifia de Alberto Casero que permitió que la reforma laboral del Gobierno saliera adelante al equivocarse al votar. Y más que el error, la reacción del PP con mentiras, gruesas acusaciones y cambios de versión.

– Se ha equivocado dándole al botón, hay que repetir la votación.

– Pasa muchas veces y nunca se repite.

– Es que hubo un fallo informático y no pudo votar.

– ¿Y las pruebas?

– Sí votó, pero no se le llamó por teléfono.

– Esa medida se cambió. Y votasteis a favor.

– Ehhhh… ETA. — gerardo tecé (@gerardotc) February 8, 2022

Por favor que Alberto Casero no busque curro en una central nuclear. — Kikolo (@kikolo777) February 3, 2022

Con todo ese percal, Casado ha redoblado su esfuerzo por ir a grabarse con vacas, ovejas, jamones, cubas…

Mikel Navarro, @uncientovolando, no te conozco, pero sólo por esto, te quiero muy fuerte.pic.twitter.com/5Q76yIGe4b — Javier Durán (@tortondo) February 10, 2022

También han enviado a los alcaldes del PP, Almeida incluido, a criticar al Gobierno desde Bruselas. Aunque tampoco les salió muy bien.

El plan semanal de Pablo Casado de ir a Bruselas a pedir que no le den dinero a España es de un patriotismo raro, ¿no? — Especialistas Secundarios (@esecundarios) February 8, 2022

No sabemos que más podrá hacer de aquí al domingo… Estaremos atentos.

Silencio, por favor. Está a punto de decir algo estúpido. pic.twitter.com/882pCEjEwv — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) February 10, 2022

Si dura una semana mas la campaña de Castilla y León vemos a Casado presentando un Gran Prix organizado por el PP. — Carlos Valladolid (@carvalladolid) February 10, 2022

No puedo esperar a que haya más elecciones autonómicas y ver a Pablo Casado dando discursos desde lo alto de un castell, dando palmas en un tablao flamenco o metido hasta las rodillas en una paella. — Nico Ordozgoiti (@NicoOrdozgoiti) February 10, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Siempre que veo a alguien corriendo suelo pararlo y decirle "Tranquilo el león ya no te sigue". — Gibirruweinao (@gibirruweinao) February 9, 2022

Yo, cuando iba a misa y no tenia a quien decir "la paz esté contigo" pic.twitter.com/XXWKeBY9OM — Eric con c de Casa (@arroba_eric) February 9, 2022

-¿Dónde estás?

-Esperando en la consulta del otorrino.

-Avísame cuando salgas.

-Espaguetis mismo. — IVANNHELL (@Mubrutico) February 7, 2022

—Qué mal cenamos ayer, ¿verdad?, no se merecían ni propina.

—Yo ni di.

—Gran actor, pero no me cambies de tema. — Hannibal Lecter  (@Doc_Hannibal) February 10, 2022

—¿Es el club de los vecinos de los pisos de arriba?

—Sí.

—¿Trae tacones?

—Y canicas.

—¡ADELANTE! ¡Le podemos hacer socia de honor! — ABCdaria (@ABCdarias) February 10, 2022