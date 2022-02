La sorprendente petición de Rafael Hernando que ha causado estupor (y risas) en redes

Rafael Hernando, en 2018, cuando era portavoz del PP en el Congreso.- Eduardo Parra / EP

Por Tremending

La petición, no me negarán, resulta cuando menos sorprendente. Resulta que el mismísimo Rafael Hernando, otrora perro de presa parlamentario del taimado Rajoy, tuvo a bien –con todo su cuajo– pedir el voto socialista.

Como lo oyen, un tuit del que fuera portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados –reconvertido ahora en senador por Almería– ha sorprendido a propios y extraños no sólo por dirigirse a los votantes socialistas, sino por la desarmante lógica que se gestiona.

Si la izquierda no quiere q Mañueco gobierne en Castilla y León con Vox q sea consecuente y vote al @PP Muchos socialistas, hasta 400.000, votaron a @IdiazAyuso en Madrid y ha podido gobernar con manos libres — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) February 9, 2022

En efecto, la lógica demoscópica que implementa el senador Hernando en el tuit de marras no admite discusión; de contar con el voto socialista, el PP arrasaría y no necesitaría a Vox. Ahora bien, no cabe duda de que estamos ante una pretensión, si se quiere, un tanto ilusoria.

Y como ya intuirán, las redes no han querido dejarlo pasar. A continuación, un poquito de escarnio auspiciado por la siempre afilada comunidad tuitera:

Suena a desesperado. Está claro, el PP ya no es nada sin VOX, sin la ultraderecha. Votar al PP es votar a VOX, punto y final. — Luis Endera (@Luis_Endera) February 9, 2022

El PP pidiendo el voto a la izquierda para que Mañueco no gobierne con Vox. Están como putas regaderas. https://t.co/MSFlsOqZMX — Unai Laño (@LanoUnai) February 9, 2022

Pues no es el futuro Mañueco? https://t.co/XzY0suhfie — Rosa María Artal (@rosamariaartal) February 9, 2022

El ridículo hecho partido político. Patético. Han conseguido callar a @pablocasado_ pero sigan confiando en @TeoGarciaEgea y @Rafa_Hernando 🤣 El plan sigue adelante. https://t.co/RVayuAXFW3 — Lágrimas Progres (@LagrimasProgres) February 9, 2022