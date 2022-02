Por Tremending

"El PSOE debe abstenerse"; "Las derechas suman, era lo que querían, que se entiendan ellos"; "Cordón sanitario. Por favor"; "Que pacte con Vox y que se vea su cara real"… La preocupación por el ascenso de la ultraderecha y su posible entrada en el Gobierno de Castilla y León es uno de los temas de conversación en este lunes postelectoral. Desde que Vox ha anunciado que quiere la vicepresidencia de la comunidad para Juan García-Gallardo, algunas voces han empezado a plantear la posibilidad de que el PSOE facilite la investidura del PP para evitar que la ultraderecha entre en las instituciones.

Uno de los que sostuvo esta opinión este lunes fue el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, quien aseguró en La Sexta que "si el PP se hecha en manos de Vox que no sea porque no se le ha planteado otra posibilidad". Aunque inmediatamente precisó que se trataba de una opinión personal y no consultada con el partido. Desde Ferraz, sin embargo, se ha rechazado de plano tal posibilidad: "Nosotros no pactamos con la derecha y menos con un PP corrupto", han asegurado.

La idea de este "cordón sanitario" ha provocado un debate en las redes sociales donde algunos abogan por intentarlo, mientras que otros consideran que no debe hacerse por diferentes motivos.

El PSOE debería anunciar que se abstiene en la investidura de Mañueco. Dejarle paso en mayoría simple y que no necesite meter a la ultraderecha. Cordón sanitario también es esto. Pero claro, conviene la foto que no le conviene a Casado. Con darle alas al fascismo no se juega. — gerardo tecé (@gerardotc) February 14, 2022

Te diría más, Gerardo: el PSOE y los partidos minoritarios deberían hacer esa oferta y que el PP decida cuál es su bando: ultraderecha o democracia — Ramón Lobo 🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) February 14, 2022

Qué PP va a estar bien cómodo con Vox en el gobierno. Qué son los mismos, que han estado siempre juntos, que no hay novedad. — Ava (@lavidadegalay) February 14, 2022

Algunos han comentado también que para hacer el cordón sanitario los que primero deben quererlo son los del PP. Algunos también han apuntado los inconvenientes que esa decisión puede tener.

Experiencia exterior: el cordón sanitario contra la extrema derecha implica que alguien renuncia a pactar con ella, y otros aceptan ese alguien como mal menor. — Anna Bosch (@annabosch) February 14, 2022

2) El efecto secundario es que alimenta el discurso victimista de la extrema derecha, que se ve "boicoteada por el sistema". — Anna Bosch (@annabosch) February 14, 2022

Exacto. El cordón sanitario solo puede hacerse con consenso del resto de partidos no sólo de uno. Es imposible ponerlo en práctica si el resto no renuncia a usar el pacto como arma electoral. — Mikel (@mikelinbcn) February 14, 2022

Creo que estáis dando demasiadas vueltas y perdiendo demasiado el tiempo en crear un cordón sanitario que solo está en vuestras cabezas. — Josué Coello (@josue_coello) February 14, 2022

El debate sigue en las redes con opiniones en uno y otro sentido:

Hay que abstenerse lo mismo que el PP se abstiene cuando gana el PSOE: cero veces. — Antonio Enciso (@AntonioEncisoP) February 13, 2022

EL PSOE debe abstenerse. Así de claro. — Adri Román 🇪🇸🏳️‍🌈 (@adriroman__) February 13, 2022

Cordón sanitario. Por favor. — Elena Martín Morollón 🎙 (@Elenamartinmo) February 14, 2022

¿Eso de que el PSOE tiene que abstenerse en CyL significa que Moreno Bonilla va a dimitir para que gobierne el más votado? ¿Y que tenemos la certeza de que el escrupuloso Casado quedando segundo no usaría a Vox si le dieran los números? — Carlos Magdaleno (@Carlosmagd_) February 14, 2022

¿Por qué tiene el psoe que abstenerse? Las derechas suman, era lo que querían, que se entiendan ellos. El psoe no está para regalar gobiernos a nadie. https://t.co/Yl7OmPZ63N — Manu Galera (@NoemiGuix) February 14, 2022

¿Los que están pidiendo que el PSOE entregue Castilla y León al PP para que no entre VOX mientras el PP gobierna con VOX en Madrid y Murcia qué fuman? ¿Trabajan para el PP o qué? — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 14, 2022

Pues no…en CyL el PSOE no debe abstenerse…el PP que pacte con Vox y que se vea su cara real …con quién comparte ideario y así que sean los primeros en Europa en pactar con la extrema derecha .. — Jujolaga (@Jujolaga) February 14, 2022

Opinión estrictamente personal: España llega tarde a cualquier cordón sanitario. Si normalizas un discurso, normalizado queda. Es imposible rebobinar. P.D: en Alemania hay una clara aceptación social de ese cordón a AfD. ¿La habría en España con Vox? Pues tengo mis dudas. — Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) February 14, 2022

La gente que pide cordón sanitario en Castilla y León, no se ha enterado todavía que el PP gobierna en Andalucía, Madrid y Murcia con los votos de la ultraderecha, verdad? Y tampoco que la base electoral del PP prefiere antes que un acuerdo con el PSOE un acuerdo con Vox? En fin. — Giuseppe Quaresima (@PeppeQuare) February 14, 2022

Si el PSOE tiene que abstenerse para que Vox no se acerque a las instituciones, pues bienvenido sea. — Javier Verdejo 🔻🌻 (@Javier_VR99) February 14, 2022

Ya se oyen voces de algunos del PSOE, Óscar Puente diciendo que se facilite el gobierno del PP para que vox no entre en el gobierno. Dejó el PP gobernar al PSOE que ganó ahí o en Andalucía?

Se olvidó qué le costó la abstención a Rajoy?.

Siempre arrodillados a las ultraderechas. — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) February 14, 2022

Es bastante más razonable que el PSOE vote en contra y fuerce el gobierno de coalición PP-VOX, para que se empiece a ver por fin lo que hay detrás. Hará un gran servicio al resto de España, que tomará nota y, total, CyL así lo ha votado. A lo hecho pecho — Nicolás Ríos (@tutifrutiauruti) February 14, 2022

En Europa a la ultraderecha se le acorrala y se hace cordón sanitario por el bien de la democracia. En España no, se le dan minutos en los medios para que lancen sus proclamas fascistas y nazis. Esto no traerá nada bueno. Al tiempo. — Floreal 🔻 (@florealhavuelto) February 14, 2022

No creo que eso ayude a detener al fascismo, al contrario, eso les reforzaría yendo de víctimas. Hay que dejarles que se desgasten, que el pueblo compruebe que son una farsa, un atajo de inútiles gandules envueltos en la bandera de España. — Juan Caballero (@Kavayeroalonso) February 14, 2022

Si las elecciones hubiesen sido porque la legislatura había acabado, podría comprartelo, pero ,¿así?…el PP adelanta elecciones sin necesidad y por ego, ¿ y el PSOE tiene que inmolarse?…mira, no…es lo que ha votado Cual, pues ya está, que el PP se retrate y decida si forma — Mamandurrias (@Mamandurrias3) February 14, 2022

Es imprescindible un cordón sanitario antes de que se haga necesaria una muralla defensiva. — Ivan Gallardo (@caminantes21) February 14, 2022

La única forma de q la gente deje de votar a vox, es dejando q toqué poder. Mientras no gobiernen, seguirán con el aura mágica. El poder desgasta. Podemos lo ha visto en sus carnes. — yomisma (@caleidoscopika) February 14, 2022

Yo eso de que el PP le vaya a poner algún día el cordón sanitario a VOX no lo acabo de ver, dado que el PP es una escisión de VOX. — Trobriand (@_trovador__) February 14, 2022

El cordón sanitario no es una abstención en la investidura es el día después, el siguiente, al otro,… vamos es un gobierno pactado y eso, para algunos que van de puros, es la gran-coalición, en fin de la democracia,… #TodoNoSePuede — Rodrigo Parra (@RodrigoParra) February 14, 2022