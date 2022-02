El adelanto electoral en Castilla y León se ha resuelto con el ascenso de la ultraderecha de Vox, a los que ahora el PP de Mañueco necesita para formar Gobierno, a pesar de que en campaña este se negó incluso a contemplar la posibilidad.

Si Mañueco no acepta sus exigencias, que de momento son la vicepresidencia, tendrían que lograr un acuerdo con el PSOE o convocar unas nuevas elecciones.

En cualquier caso, el resultado de este domingo ha provocado una gran preocupación por el ascenso de la ultraderecha y la posibilidad de que pasen a formar parte del Gobierno de Castilla y León, algo que no sucede en otros países europeos.

Me alucina cómo en España se ha normalizado la posibilidad de gobernar con la ultraderecha.

Mirad: Nunca pensé que volvería a ver gobernando al los fascistas, NUNCA Pero viendo lo que ha pasado hoy en CyL, y suponiendo que el PP meterá en el GB de esa Comunidad a los fascistas, me temo que les volveré a ver gobernando Os aseguro que hoy es un mal día para la DEMOCRACIA

Y es que Vox ha pasado de tener un procurador a 13, con un candidato como el que tienen.

Muchos apuntan al papel del PP, que lleva meses congeniando con las ideas de Vox y jugando a moverse en su estilo falso, exagerado y jugando con bulos.

Por no hablar del compadreo con ellos en lugares como Madrid, Murcia o Andalucía.

No veo a Mañueco muy preocupado por tener que gobernar con VOX. De hecho lo veo contento. Y también creo que Casado lo tiene perfectamente asumido y tan a gusto. La ultraderecha no tiene problemas en entenderse entre ellos, no os hagáis líos.

— Sr. Humo (@elhombredehumo) February 13, 2022