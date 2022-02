Antonio Resines y Pablo Motos. — Antena 3

Por Tremending

Antonio Resines ha reaparecido en la televisión después de salir del hospital el pasado 10 de febrero, donde llevaba 48 días ingresado por complicaciones derivadas de la covid-19. El actor, que agradeció la labor de los profesionales del Hospital Gregorio Marañón por "salvarle la vida", ha relatado su historia en 'El Hormiguero'.

"Estuve con Javier Cámara, me hice el test de antígenos y salió negativo. Luego di positivo y después fue una semana de debacle. Recuerdo que estaba tosiendo muy mal, me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada", ha comentado.

Durante esos días, el protagonista de 'Los Serrano' asegura que vivió en "un mundo extrañísimo que tiene puntos con la realidad". Pero lo más duro de su historia llegó cuando explicó que al entrar en la UCI había 97 personas. "Nos hemos salvado 80", ha lamentado.

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEH pic.twitter.com/otu7A6U0aT — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022



Ha señalado que todavía está recuperándose y reconoce que es un proceso "lento" porque ha perdido fuerza muscular y necesita un andador para poder caminar.

En la entrevista en el programa de Antena 3 ha reivindicado dos cosas que no han pasado desapercibidas: la sanidad pública y la importancia de las vacunas. "Hay que apoyar la sanidad pública como sea", ha manifestado. Tras contar su vivencia ha recordado que "esto es una cosa muy seria y que, por favor, que todo el mundo se vacune y que se lo tome en serio".