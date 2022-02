La actriz británica Emma Thompson. — Europa Press

Por Tremending

Emma Thompson estaba en la presentación de su última película, Good Luck to You, Leo Grande, dirigida por Sophie Hyde, cuando ha comenzado a ofrecer un discurso que no ha dejado indiferente a nadie.

Como si lanzara un jarro de agua fría, la actriz ha explicado una triste realidad que, por desgracia, viven las mujeres en su día a día por culpa de una cultura machista y patriarcal. "No estamos acostumbradas a ver en la pantalla cuerpos sin trabajar. Estamos acostumbradas a ver cuerpos trabajados", ha lamentado.

La actriz británica ha reconocido que no puede quedarse parada delante de un espejo. "Si me pongo delante de un espejo, meto la barriga, me giro a un lado, hago algo, no puedo estar parada. ¿Por qué haría eso?", se ha preguntado con preocupación. La artista británica ha señalado que ese "es el problema" porque "a las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos".

Emma Thompson durante la presentación en la Berlinale de su última película 'Good luck to you, Leo Grande': "A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestros cuerpos". pic.twitter.com/wPc3rxFoKI — Kamchatka (@kamchatka_es) February 14, 2022

"Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos y que todo está mal". Sus declaraciones han despertado el aplauso del público asistente e, inmediatamente después, Thompson se ha levantado de su asiento y ha planteado el siguiente reto: "Intenta ponerte delante de un espejo, quítate la ropa y no te muevas. Acéptate y no te juzgues. Es lo más difícil que he tenido que hacer", ha sentenciado.