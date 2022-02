"Solo buscáis carroña": críticas al sensacionalismo de algunos medios al tratar el parricidio en Elche

"El joven parricida de Elche habría leído 'La edad de la ira'"; "El joven parricida de Elche estaba enganchado a un videojuego"; "Las señales de alarma por la adicción a los videojuegos que podrían haber alertado del parricidio de Elche"… Son algunos de los titulares y tuits de medios de comunicación tras la detención de un joven de 15 años como presunto autor del asesinato de sus padres y su hermano en Elche.

El diario El Mundo, por ejemplo, destaca que "el instituto en el que estudiaba había recomendado la lectura de La edad de la ira, la historia de un joven que asesina también a su padre".

Entre otros medios, El Norte de Castilla asegura que "al parecer, estaba enganchado al videojuego Fortnite y su estallido de violencia se produjo cuando su madre decidió privarle de la videoconsola".

Ya es un clásico de muchos medios lo de señalar a los videojuegos cada vez que hay crímenes con jóvenes implicados, como antes sucedió con los juegos de rol. Algo que el propio Donald Trump ha hecho, y que quita el foco de problemas a tener en cuenta como la atención a la salud mental o el acceso a las armas.

Los titulares sensacionalistas sobre el suceso de Elche han despertado las críticas de los tuiteros, algunos de los cuales han apuntado a la falta de profesionalidad de muchos medios ante sucesos de este tipo que parecen primar las visitas a la información. Otros han considerado más destacable la aparente facilidad de un menor para acceder a un arma de fuego.

Muchos lo han criticado, además, tirando de ironía:

Hola @elmundoes:

Por favor, no contactéis nunca conmigo para ninguna entrevista o colaboración, aunque esté promocionando mis obras. No pienso atender nunca más a vuestros periodistas. Sé que os da igual, porque yo no soy relevante y solo buscáis carroña, pero ahí lo dejo. https://t.co/qUYIAJA7aR

— Guillem Clua (@guillemclua) February 14, 2022