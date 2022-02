"Tenemos límites para pactar y acordar. Nuestros principios son nuestras condiciones y nunca renunciaremos a ellos". Son las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, mientras todo el mundo mira a su partido tras las elecciones de Castilla y León, en las que necesitan a la ultraderecha para gobernar.

No estoy en política para llegar como sea, donde sea ni hacer lo que sea. Estoy para llevar el gran proyecto reformista y liberal del PP de nuevo al Gobierno. pic.twitter.com/qy7asKpAcO

Vox ya ha pedido al PP entrar en el Gobierno y ha hablado de derogar la ley autonómica de violencia de género y el decreto sobre memoria histórica. Mientras, Casado ha simulado acercarse al centro, reivindicando "el gran proyecto reformista y liberal del PP" y hablando de su rechazo a "los proyectos de radicalización".

Un discurso que no parece haber convencido a muchos en las redes a tenor de los tuits en los que están augurando que quizá haya que recordar pronto estas palabras.

En Andalucía, Madrid y Murcia no habéis tenido limites para gobernar con la ultraderecha

"Estos son mis principios… si no le gustan, tengo otros."

"No estoy en política para llegar como sea, donde sea ni hacer lo que sea" (Pablo Casado)🤦 pic.twitter.com/rg9Qbu1Fm6

Oh, sí. Sí que lo estás. Ya lo has demostrado sobradamente boicoteando los intereses de España en negociaciones, en relación los fondos, adoptando la mentira como herramienta política…

— Alberto Romero🇪🇦 (@The_Romer_Crazy) February 15, 2022