Indignación por la sentencia sobre el acoso a los hijos de Montero e Iglesias: "Una injusticia en mayúsculas que no se haría con nadie más"

El juez ha absuelto al redactor de Okdiario de los cargos de acoso a los hijos de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. La sentencia, contraria al criterio de la Fiscalía, indica que pese a la inquietud que pudo provocar en la cuidadora de los menores como en los padres, la actividad del periodista no incurrió en delito.

Tras conocerse la decisión, la pareja ha anunciado que recurrirá el fallo. Iglesias también ha publicado un tuit en el que asegura: "Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente".

Contra el criterio de la fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el "periodista" de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente pic.twitter.com/BOYBYUzHHj

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) February 16, 2022