A veces las armas de Twitter las carga el diablo. Y en el caso que nos ocupa, nunca mejor dicho. En las últimas semanas han vuelto a estar en el candelero los abusos sexuales que dentro del seno de la Iglesia católica se perpetraron durante años. Un escándalo que, tratándose de la institución guardiana de la fe y la moral, debería sacudir todos los cimientos eclesiásticos.

Durante años ha habido un silencio clamoroso por parte de la Conferencia Episcopal, que ha preferido mirar para otro lado en lugar de proteger a las víctimas. Sin embargo, algo parece estar cambiando. Hay pasos en el ámbito político para investigar estos abusos. Cada vez hay más víctimas que se atreven a compartir sus terribles experiencias, como ha sido el caso del escritor Alejandro Palomas o los exalumnos del colegio La Salle. La Fiscalía General del Estado también se ha puesto manos a la obra para esclarecer todos los posibles casos de abusos. Incluso, ya en el seno de la Iglesia española comienzan a surgir algunas (pocas todavía) voces que piden una investigación en profundidad.

Lo cierto es que la indignación en la sociedad está más que justificada. Y Twitter, como herramienta tecnológica de expresión, también transmite esa indignación. Sin embargo, la velocidad en las redes sociales y la falta de un análisis sosegado puede provocar más confusión que luz en muchos asuntos. Es lo que está pasando en las últimas horas en la red del pajarito. Se ha puesto en circulación un pantallazo con un titular que reza lo siguiente: "Los obispos culpan de sus casos de pederastia a toda la sociedad por su "silencio cómplice"'. Y una entradilla que dice: "El portavoz de la Conferencia Episcopal acusa a los españoles de "inacción" ante los abusos a niños".

Dicho así, son declaraciones que no tienen perdón de Dios. El pantallazo está corriendo como la pólvora y los tuiteros lo están replicando sin dar crédito a lo que leen:

-Ha matado usted a 76 personas ¿como se declara?

-Inocente. La sociedad no me detuvo.

-No me queda más remedio que absolverle. pic.twitter.com/ZkjKUKFHng

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) February 15, 2022