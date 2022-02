Por Tremending

Hoy, miércoles 16 de febrero, era el día D en el que supuestamente Rusia iba a invadir Ucrania. Según Estados Unidos, la invasión iba a empezar a las tres de la tarde con el lanzamiento de varios misiles sobre Kiev y la irrupción de divisiones acorazadas rusas en la parte oriental de Ucrania. Gran parte de la prensa estadounidense y británica también llevaba días augurando que hoy empezaba la guerra. Bueno, pues va a ser que no. Es más, Rusia ha empezado a replegar a parte de las tropas que tenía apostadas en la frontera y ha anunciado que en tres o cuatro semanas volverán a la normalidad.

Cada cual podrá fiarse o no de Rusia (los países occidentales no se fían ni un pelo) pero hasta Ucrania ha reconocido este miércoles que nada inesperado está ocurriendo en sus fronteras. Pero aquí no estamos para hablar de eso, sino de la irónica y sarcástica respuesta que ha dado la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, al inicio de una supuesta invasión de Ucrania. La cuenta de Twitter de Rusia en España ha difundido las palabras de Zajárova. Ahí las tienen:

💬 Portavoz de @mae_rusia, María Zajárova: "Una solicitud a los medios de desinformación estadounidenses 🇺🇸 y británicos 🇬🇧 Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc. – anunciar el calendario de nuestras "invasiones" para el próximo año. Me gustaría planear las vacaciones". pic.twitter.com/ojVTm0quTW — Rusia en España (@EmbajadaRusaES) February 16, 2022

Ya lo han visto. La respuesta de la portavoz rusa rezuma sarcasmo a raudales. Los tuiteros que han respondido a este tuit tampoco se han mordido la lengua. Aquí dejamos unos pocos ejemplos.

Que USA ha hecho el ridículo anunciado a bombo y platillo una hipotética invasión a Ucrania por parte de Rusia es un hecho. Ahora bien, ¿con qué finalidad aprueba la Duma, JUSTAMENTE AYER, el reconocimiento de las auto proclamadas republicas del Donbás…? — Cide Hamete Benengeli🌾🏰 (@JCMarti10365592) February 16, 2022

No sabe nada el Sergey Lavrov… Manden a María aquí a negociar y se vuelve con el oro que se quedó en el 36. — LiteratoAnonimo (@LiteratoAnonimo) February 16, 2022

Buen sentido del humor la señorita María. 😁😆 — Neo-rancio ☭ 🇪🇦🇨🇳🇰🇵🇨🇺 ☭ (@ManuLoMato) February 16, 2022

¡No olviden la fecha de llegada de los 10.000 soldados rusos a Catalunya, porfa! — #EFTA (@sublibrarian) February 16, 2022