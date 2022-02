López Miras opina sobre el Gobierno de Castilla y León y los tuiteros le recuerdan su pasado: "Lo dice sin haber ganado nunca unas elecciones"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, opinó sobre cómo se debería formar el Gobierno de Castilla y León y los tuiteros se han encargado de recordarle cómo llegó a la presidencia.

Para López Miras, en Castilla y León debería gobernar el PP en solitario porque ganó "con contundencia" las elecciones. "Haz lo que yo digo y no lo que yo hago", diría alguno.

Hay que recordar que el presidente murciano perdió sus elecciones contra el PSOE y acabó gobernando gracias a un pacto. Más tarde también superó una moción de censura con votos de tres diputados de Vox y de tres tránsfugas de Ciudadanos.

Sobre la "contundencia" de la victoria del PP en Castilla y León, algunos tuiteros han tirado de datos para recordar que el PP se dejó votos con respecto a las anteriores y se han quedado a diez escaños de la mayoría absoluta, algo insuficiente para gobernar en solitario.

Las declaraciones de López Miras han generado todo tipo de reacciones entre los tuiteros.

Cuando gano el Psoe con 35 escaños no decían lo mismo.

Creo que no López Miras es los políticos con más cara del PP, y ya es decir: no ganó en Murcia, y dice que en Castilla y León sólo puede gobernar Mañueco por haberlas ganado. Pero @anaterradillos ni le replica, no lo entiendo…

— Marco A. Guerrero (@MarcoA_GM) February 17, 2022