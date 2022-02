Nunca es mal momento para la comedia. Por todos es sabido que una oportuna ocurrencia de carácter humorístico puede ayudar a destensar situaciones que se antojan, a priori, enconadas como puede ser una inminente invasión.

En Rusia, un pueblo que se caracteriza –entre otras muchas cosas– por su sentido del humor, son muy conscientes de los beneficios de un chascarrillo a tiempo.

El caso es que ciertas cuentas oficiales rusas están recurriendo a la broma –a veces revestidas de sátira, otras de ironía– para ridiculizar a Occidente y a sus medios de comunicación.

Lean, por ejemplo, el siguiente comentario expedido desde la cuenta oficial de Twitter del ministerio de Asuntos de Exteriores de Rusia: "Hoy afrontamos una día más del 'inicio de la guerra con Ucrania', que no volvió a ocurrir, para el pesar de los medios de comunicación occidentales que azuzaron la histeria. Comprueben, por ustedes mismos, lo que valen las palabras de los medios y funcionarios occidentales".

💬 #Zakharova: Today we mark another day of the "start of war with Ukraine," which did not happen again, to the Western media outlets' regret, no matter how hard they whip up the hysteria.

❗️ See for yourselves what the collective Western media and officials' words are worth. pic.twitter.com/m6IUaPnUsp

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 16, 2022