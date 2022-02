El conato de incendio en la sede de Ayuso 'caldea' las redes: "¿Fumata blanca?"

La débil columna de humo saliendo de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid este viernes 18 de febrero de 2022.- TVE

No me negarán que la actualidad, en ocasiones, no parece ideada por un voluntarioso equipo de guionistas. Tramas, espionajes, traiciones y hasta una pira en pleno centro de la ciudad.

Y es que lo que acontece se despegó de lo real hace ya un tiempo. Quizá por eso nos guste tanto la no ficción, porque vivimos tiempos ficticios.

Esta mañana, en plena resaca de esa guerra total que ha estallado en el PP con Ayuso y Casado batiéndose el cobre en los medios, la realidad nos ha brindado un nuevo episodio. Un episodio que afortunadamente no ha tenido mayor trascendencia pero que ha avivado la imaginación del personal tuitero, siempre al quite.

Decía Bob Pop este jueves en el fragor del cruce de declaraciones peperas que, en el fondo, la culpa es nuestra al exigir "que la realidad cumpla con las expectativas que nos han generado las ficciones contemporáneas".

Sea como fuere, lo cierto es que las redes no han dado tregua. Un vendaval de chascarrillos y mofas variadas han proliferado en Twitter con invitados de excepción como Toni Cantó, y referencias al siempre sospechoso extravío de documentación en sedes oficiales.

Ayuso en la sede de presidencia en Puerta del Sol. pic.twitter.com/ClxY0J1p7Y — CELESSON (@chemapizca) February 18, 2022

¿Se confirma que el incendio del Gobierno de Madrid en Sol ha sido en la sala de servidores informáticos? pic.twitter.com/iF2tf96qXo — Satanislavsky (@Satanislavsky) February 18, 2022

A falta de destructoras de papel, bien viene una fogata. https://t.co/cbg4ppa8Bk — Doña Merkel jubilada (@AlemanaJubilada) February 18, 2022

Hay que reconocerle el mérito al guionista de esta temporada. Que hace dos semanas del televoto de Casero, una del discurso revoltijo de Casado, y ahora esto. Qué será lo próximo. QUÉ. https://t.co/EUf5cXUbUf — Emma Vallespinós (@emmavallespinos) February 18, 2022

LAS ALMENARAS.

LAS ALMENARAS ARDEN.

SOL PIDE AUXILIO. https://t.co/gNqkhN2JuI — George Kaplan (@GeorgeKplan) February 18, 2022

Ayuso pide calma mientras sostiene un mechero de 'Viaje fin de curso Mallorca 1999'. https://t.co/0OElEgSG77 — Usuario Arroba (@u_arroba) February 18, 2022

Hay humo en la Puerta del Sol – Isabel Díaz Ayuso pic.twitter.com/zCNx90ehbi — Raúl Ernman🏳️‍🌈🇪🇸 (@RaulErnman) February 18, 2022

En estos momentos sale humo del reloj de la Puerta del Sol, desconocemos si por un incendio o por algún tipo de fumata que indique un relevo en el cargo. https://t.co/CENn6ETvZH — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) February 18, 2022

Ojalá el humo en Sol fuera de Ayuso fumándose un cacharro como el brazo de Jason Momoa porque le da ya igual todo. — George Kaplan (@GeorgeKplan) February 18, 2022

No os preocupéis que lo de Sol solo es Toni Cantó aprendiendo a hacer señales de humo para lo de la oficina del lenguaje — Pelipper VI de España (@Afanineim) February 18, 2022