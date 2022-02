Por Christian González

Teníamos Alien vs. Predator, Batman vs. Joker y Coyote vs. Correcaminos. Ahora también tenemos… Ayuso vs. Casado. Pocas rivalidades serán más recordadas.

Puñaladas, homicidios, huídas de la policía, dinero negro, beefs públicos, robos en supermercados… El PP de Madrid se folla a cualquier grupo de gangsta rap de los 90. pic.twitter.com/pWAcm7Zede — Kim Jong-un (@norcoreano) February 17, 2022

PP Kings vs Ayusers Don't Play. Esto sí que son peleas a machetazos en Madrid. — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) February 17, 2022

Esta semana estamos viviendo el enfrentamiento más encarnizado de la política en los últimos tiempos en vivo y en directo. Una auténtica guerra en el PP.

Está España que es que no te la acabas. — Olalá de fua (@olaladefua) February 17, 2022

No queremos dejar de pasar la oportunidad de resumiros el percal con ayuda del legendario ingenio tuitero, la red social en la que solo hay amor y argumentos.

—Madre mía, cuántas puñaladas traperas, cuánto rencor y cuánta lucha de poder

—Sí, lo del PP es de traca

—Yo hablo de Twitter

—Ah — Larry Walters  (@LarryWalters_) February 18, 2022

Triste espectáculo en el Partido Popular. Está siendo muy duro todo. Además, cuando dos personas se pelean siempre hay víctimas colaterales.

Mientras tanto, en una habitación oscura de Madrid, acaba de sonar el despertador de Toni Cantó. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) February 17, 2022

Toni Cantó no dice nada hasta que sepa cuál es la chaqueta ganadora. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 17, 2022

Pero también es verdad que de todo lo malo siempre hay alguien que saca algo bueno…

Yo me alegro mucho por Alberto Casero, que ya de lo del botón no se acuerda nadie. — Quique Peinado (@quiquepeinado) February 17, 2022

Cuando te suspenden todas, pero no pasa nada porque una semana más tarde pillan a tu hermano fumándose un porro. pic.twitter.com/LeU5Cblnre — Desatranques Jaén® (@DesatranqueJaen) February 17, 2022

Ayuso y Casado vienen desde el jueves lanzándose duras acusaciones cruzadas de espionaje y de supuestos contratos irregulares. La primera ha retado al líder de su partido a que presente pruebas contra ella, mientras que él le exige que dé explicaciones sobre el beneficio que habría obtenido su hermano gracias a la adjudicación de un contrato por parte de la Comunidad de Madrid.

Ayuso destruyendo al PP, eso ni el mejor guión de Berlanga. — Diego FS (@DiegoFSRB) February 17, 2022

-Paaaabloooo, sal que sólo quiero hablar… pic.twitter.com/X5xzXUTOVY — BAINK – El Regreso (@SuperbainK_2) February 17, 2022

Ese hermano del que usted me habla. — Pepe (@pepecastro69) February 18, 2022

Almeida cada vez que va al despacho de Ayuso. pic.twitter.com/fnW25OO92A — Carl Winslow (@CarlWinslou) February 17, 2022

Se pone la cosa complicada para Ayuso. No hay bravas y cañas en Madrid para tapar semejante marrón. — Marina Lobo (@marinaLobL) February 18, 2022

La cosa empezó con filtraciones y ha acabado, caretas fuera, con puñaladas en vivo y en directo en ruedas de prensa.

Imaginad los fondos europeos en manos de estos personajes. — Manolo Mata (@manolomata) February 17, 2022

Ucranianos en vilo a esta hora por la situación del PP de la Comunidad de Madrid — Antonio Delgado (@adelgadoRne) February 17, 2022

Así están las cosas.

How it started / How it's going. pic.twitter.com/nIJ5EUiukR — Aquel Coche (@Aquel_Coche) February 18, 2022

Y no se habla ya de otro tema en este país.

Acabo de silenciar Casado, Ayuso y PP y nos hemos quedado en Twitter un señor muy serio de Cuenca y yo. — Niké de Samotracia (@NikSamotracia) February 17, 2022

Lo de Ayuso y Casado es una cortina de humo para dejar de hablar del tongo de Eurovisión. — TESLA_TESLA (@TESLA_CREADOR) February 17, 2022

La ultraderecha lo está celebrando más que un 20-N con buen tiempo.

Y cuando la cosa parecía que no podía ser más loca, un supuesto incendio en Sol disparó las alarmas. Pero al parecer después quedó en nada. Eso sí, dio para unas buenas risas.

El caso es que aquí nos tienen, entretenidísimos con ello.

El primer peón en caer ha sido Carromero, al que algunas informaciones involucraban en el supuesto intento de espionaje.

Esa sensación de que alguien te está observando… pic.twitter.com/Ts98YE979p — Supel Latón 🔻 (@Supel_Laton) February 17, 2022

Lo de los medios también está siendo bastante llamativo. Estamos viendo cómo la única manera de que algunos periódicos hablen de los tejemanejes del PP es que lo denuncien… desde el PP.

Entre el espionaje y el pillaje, siempre a favor del pillaje. pic.twitter.com/Z5wRo1EafK — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) February 18, 2022

Además está pasando una cosa curiosísima en los medios: que ahora la gente tiene una oportunidad de oro para ver qué periódico, tele o radio apoya a qué sector concreto de la derecha, en función de si le dan más importancia al supuesto espionaje o a la supuesta comisión. Es como un eclipse, pasa muy pocas veces y no puedes evitar quedarte embobado viéndolo.

Por lo que estoy viendo, El Mundo y OK Diario están con Ayuso, La Razón y El ABC con Génova 🍿🍿🍿 — José Vico 🔻 (@josevico4) February 17, 2022

Luego están los que se indignan con que supuestamente se espíase a Ayuso pero que no ven nada malo en que su hermano pudiera haberse sacado una comisión, de ser cierto. ¿En qué lugar es en el que les citan para extraerles el cerebro a todos?

La mayor parte del PP no le da importancia a que Ayuso aprovechase la crisis sanitaria para poner dinero en el bolsillo de familiares. Lo que sí les parece grave es que el propio PP lo investigase. Esa es la verdadera traición en un partido en el que el pacto era ver, oír, callar — gerardo tecé (@gerardotc) February 18, 2022

El PP no tiene votantes, tiene cómplices. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) February 18, 2022

Lo mejor de toda la historia es que la propia Ayuso ya está reconociendo que su hermano se llevó unos dineritos en una operación de compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia. Y dice que es legal y no ve problema alguno. Y lo más cachondo, dice que no lo sabía.

El hermano de Ayuso salía al balcón a las ocho para aplaudir a todos los contribuyentes madrileños. — Dani Bordas (@DaniBordas) February 18, 2022

Periodistas: ¿Hay comisión?

Ayuso: Sí, pero no es ilegal.

Periodistas: ¿Pero qué trabajo hizo su hermano?

Ayuso: No lo sé.

Periodistas: ¿Pero cuánto cobró?

Ayuso: No lo sé.

Periodistas: ¿No le ha preguntado en el último año?

Ayuso: No. Um. Ayuso tiene un problema. — Juanlu Sánchez (@juanlusanchez) February 18, 2022

Después ha cifrado la cantidad en 55.850 euros –en lugar de los 286.000 euros como denuncia Casado-. Dice que es la actividad laboral de su hermano y encima se muestra indignada por tener que explicarlo. Fetén.

Flipante.

A lo mejor Isabel Díaz Ayuso no sabía que Tomás Díaz Ayuso era su hermano. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 18, 2022

Siempre hay un tweet viejo de cada político para cada momento. pic.twitter.com/McCzqYlfpd — Marta Marcos (@MartaMarcos5) February 17, 2022

¿Os imagináis si esto hubiera pasado con otros? Estaríamos escuchándolo hasta con la tele desenchufada.

Si lo que ha hecho Ayuso lo hace Irene Montero, sale pidiendo su dimisión hasta el que da el tiempo. — Panik (@Panik81) February 18, 2022

No quiero ni imaginarme si lo de Ayuso le hubiese ocurrido a alguien del PSOE o Podemos.

Los tanques en la calle. — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) February 18, 2022

Mientras Ciudadanos, que sostiene al PP en el Ayuntamiento, preguntando que echan esta noche en la tele.

Villacís descarta una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid. El sillón es lo único que le importa. — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) February 18, 2022

Este viernes, además, hay medios publicando que la empresa de Tomás Ayuso recibió 18 contratos menores 'a dedo' desde que su hermana está en la Comunidad. Pues nada.

La guerra total entre Ayuso y Casado tiene pinta de que será sin cuartel y que no habrá prisioneros. Da la sensación de que hasta que no caiga uno de los dos no parará.

Putin y Biden llamando a Ayuso para rebajar la tensión en el PP. — Kim Jong-un (@norcoreano) February 17, 2022

El PP dejando a Putin como un aprendiz de las guerras híbridas. — Emilio Ordiz (@EmilioOrdiz) February 17, 2022

A falta de una bola de cristal o de un pulpo Paul facha, solo el tiempo dirá en qué para todo esto. Veremos.

Casado cuenta con Carromero, Bea Fanjul y Alberto Casero ¿Qué podría salir mal? — Armando el pollo (@Arma_pollo) February 17, 2022