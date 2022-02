¿Qué será de Toni Cantó? A.Martínez Vélez. Pool / Europa Press

Por Tremending

La guerra en el PP sigue dando que hablar. Se han hecho declaraciones, se han lanzado acusaciones, se han formado bandos, pero… ¿qué será de Toni Cantó?

Los tuiteros no paran de preguntárselo. Como en todos los divorcios siempre hay daños colaterales y podríamos decir que en medio de este enfrentamiento entre Ayuso y Casado, Toni sería el hijo que se encuentra en medio de los dos bandos.

Mientras todo arde a su alrededor, Toni tuitea sobre EH Bildu, a sus cosas, como siempre. Se levanta, se pone un café y prepara la única reunión programada para este mes que tiene la Oficina del Español. Con la mirada perdida, reprimiendo los recuerdos de Vietnam, viendo caer los otros partidos por los que ha pasado antes de llegar a lo que creía su lugar de estabilidad.

Toni piensa su próximo movimiento, mientras tanto, no se moja. Se queda equidistante, técnica que aprendió en Ciudadanos. No muy cerca del sol para no quemarse pero tampoco demasiado lejos, que hace frío. Se ha visto a si mismo de nuevo haciendo castings, no siendo llamado para el revival de 7 vidas, no puede volver a eso.

Tiene que pensar en su próximo movimiento para mantener su chiringuito, nadie lo hará por él. Está solo. Rodeado de figuras políticas y focos, pero en soledad. Como en la Oficina del Español un lunes por la mañana.

Algunos tuiteros no han parado de pensar en qué será de Toni Cantó, cada uno con sus teorías, pero todos con una preocupación común.

Mientras tanto, en una habitación oscura de Madrid, acaba de sonar el despertador de Toni Cantó. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) February 17, 2022

Toni Cantó ya está preparando su próximo destino politico: la oficina del españolazo. — José Reyes (@jreyeslopez) February 18, 2022

Me da penita pensar en Toni Cantó metido en su cama, a oscuras mirando el techo sin poder dormir, pensando qué será de su futuro. — Serthand (@Serthand) February 17, 2022

Mientras tanto, en el chiringuitoni Toni Cantó tuitea movidas de Bildu. Ja, ja. Todavía no tiene claro de qué lado ponerse para no dejar de pillar. — Mauro Entrialgo (@Tyrexito) February 17, 2022

En VOX ya tienen un puesto para Toni Cantó. Llevará la Oficina de Esperanto. — El Majara de Turno (@majara0) February 17, 2022

Al final el más comunista de todos, Toni Cantó. No hace más que reventar partidos de derechas. — Me llamo Mulo (@AbreCesar23) February 17, 2022

Toni Cantó no twittea desde esta mañana porque está valorando si seguir haciendo absolutamente nada con Ayuso o si ser totalmente inútil con Casado. — Hansen. (@cometelasopa) February 17, 2022

Toni Cantó, el destructor de partidos. — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) February 17, 2022

Toni Cantó despertando… pic.twitter.com/ZXQy4wEVte — BAINK – El Regreso (@SuperbainK_2) February 17, 2022

Toni Cantó desempolvando la agenda. — Pijortera 🍬 (@LaPijortera) February 17, 2022

A este paso veo a Toni Cantó teniendo que trabajar — Incitatus (@LTGarlic) February 17, 2022