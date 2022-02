Las contundentes declaraciones del cantante Morad en 'Lo de Évole' denunciando el racismo

Morad en 'Lo de Évole' - La Sexta

Por Tremending

El programa de Jordi Évole regresó este domingo con una entrevista al cantante El Khattouti El Horami, más conocido como Morad. La estrella de barrio que está triunfando en todo el país, sobre todo entre los más jóvenes. Hasta ahora, el cantante no había concedido ninguna entrevista a una cadena de televisión, pero Lo de Évole logró convencerle.

Durante el programa, el rapero no ha tenido pelos en la lengua y no ha dudado en decir lo que piensa sobre temas tan polémicos como el racismo.

En un momento determinado, el presentador le preguntó sobre la palabra mena. "Pero, ¿esto qué es? ¿Estamos en la época de los nazis con los judíos? ¿Somos los judíos y nosotros, los nazis ahora?", se preguntaba Morad indignado.

"Usan a un mena como que él ha violado. Todo el castigo del mundo, a rajatabla con esa persona. Pero los que más violan son los españoles. Los que más pegan a sus mujeres son los españoles. ¿Por qué solo es el mena el que ha violado, el que ha hecho algo? Saca la verdad, di que los españoles también hacen eso", reclamaba el cantante denunciando la manipulación de los medios de comunicación y de algunos partidos. "Me da mucha pena, ya he cogido pena a ese tema", concluía.

El artista ha explicado que esa palabra pretende tapar los problemas cotidianos de la gente canalizando su frustración en forma de odio hacia otros que viven la misma situación de precariedad. "No hay ninguna raza que sea mala, son las personas las buenas o malas", afirmaba Morad destacando que a quien se está culpando de auténticas barbaridades sin ningún control ni sensibilidad es a niños.

También ha explicado cómo ha vivido él mismo el racismo: "He nacido en España, porque no me han querido ver español en ningún lado".

En otro momento del programa, Évole le ha preguntado sobre sus ingresos y sobre si su vida había cambiado mucho desde que había despegado su salto a la fama. "Yo, en mi primer tour no gané ni mil euros, porque me llevé a nueve amigos conmigo y un amigo mío estaba en busca y captura y no podía coger un vuelo y cogimos una furgoneta. Me los gasté todo en ellos, eran nueve habitaciones de hotel, nueve comidas, me dije que ese tour era para vivirlo", desveló el joven, que también dejó sorprendido al presentador al confesar que actualmente gana tanto como un jugador de primera división de fútbol.

Al hablar de su música Morad tampoco se ha andado con rodeos y ha señalado que lo que más le gusta es que "la música no tiene raza. Lo escucha un español, un marroquí y un latino y los tres juntos la bailan".