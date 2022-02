Hay veces que si miramos tuits antiguos parece que nos estaban avisando del futuro. Es lo que le ha pasado en alguna ocasión a Pedro Sánchez, y no nos referimos a sus tuit sobre pizzas cojonudas, sino a otros.

Sin embargo, hay otras ocasiones en que los tuits antiguos no envejecen tan bien como su autor querría. Es lo que le ha pasado a Isabel Díaz Ayuso, con un tuit de 2014 que han recuperado en las redes.

@mariafranco9 Mi familia no vive de lo público y nadie de mi entorno se ha aprovechado con mi cargo. Así que apechugad.

Tras reconocer que su hermano se benefició económicamente con una operación de compra de mascarillas de la Comunidad de Madrid siendo ella presidenta, con Casado intentando cerrar el asunto con más miedo que vergüenza y con más informaciones sobre contratos a dedo apareciendo en la prensa, muchos tuiteros han querido recordar este tuit. Un mensaje que la presidenta ponía hace años en una conversación en las redes. El veredicto es unánime: ha envejecido más bien mal.

Mi familia no vive de lo público… https://t.co/hzTl8RzBLM

Al menos los tweets de Sánchez eran del rollo "buenas noches, ser malos", "buenos dias in the morning" o "comiendome una pizza cojonuda en el restaurante luna rosa", y no tweets que le dejen en evidencia https://t.co/kFVI2noHrL

— Laratea Digamelonga (@Ballecornio) February 21, 2022