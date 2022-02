El desternillante hilo de una periodista sobre las cartas certificadas del Vaticano que recibió su familia

Por Tremending

Nueva historia viral en Twitter. La periodista Valentina Raffio ha contado que varios miembros de su familia recibieron cartas certificadas del Vaticano.

"El otro día me llama mi madre y me dice: 'Acaba de llegar una carta certificada para tu padre desde el Vaticano'. Una carta. Certificada. Desde el mismísimo Vaticano. Para mi padre, que no pisa una iglesia desde la primera comunión. Y claro, ahí empezaron las especulaciones…", escribió Raffio en un hilo en la red social.

El otro día me llama mi madre y me dice: "Acaba de llegar una carta certificada para tu padre desde el Vaticano". Una carta. Certificada. Desde el mismísimo Vaticano. Para mi padre, que no pisa una iglesia desde la primera comunión. Y claro, ahí empezaron las especulaciones… — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

La periodista bromeó contando la apuesta que hicieron en su familia para ver qué podía contener la carta. "Mi madre apostó por un recordatorio para ir a misa. Y mi padre dijo que era la candidatura para ser el próximo papa", dijo.

Aunque fue a más porque resulta que varias personas de su familia también habían recibido misivas del Vaticano.

Yo dije que era una convocatoria para un exorcismo. Mi madre apostó por un recordatorio para ir a misa. Y mi padre dijo que era la candidatura para ser el próximo papa. En casa ya estábamos preparando estampitas con la cara de mi padre cuando… — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Resulta que varias personas de mi familia también habían recibido la misma carta. Vale que en Nápoles todo el mundo es muy religioso pero de ahí a tutearse con el Papa de Roma hay un salto importante. ¿Estábamos a punto de convertirnos en la primera familia santificada en pack? — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

En mi familia nos va el drama. Así que antes de resolver el misterio especulamos mucho. Hubo incluso quien dijo que podía ser algún tipo de herencia, de certificado de santidad o de pase para no ir al infierno. Todo fueron bromas hasta que llegó el día de ir a recoger las cartas — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Un detalle importante. Todos los que recibieron estas cartas se enteraron, por separado, de qué había dentro de los sobres vaticanos. Y aun así no dijeron nada a los demás para que la sorpresa estuviera bien repartida… — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Pese a todas las especulaciones, el contenido de las cartas era mucho más normal: eran multas de tráfico.

Era multas de tráfico. Multas. De. Tráfico. Resulta que la policía de Nápoles se ha dado cuenta que si envía cartas certificadas desde la misma ciudad la gente no las va a buscar porque se imagina que son malas noticias. Así que ahora las cartas se envían desde 'Poste Vaticane' pic.twitter.com/Jbi1ttx9dg — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022