Volvemos con un nuevo capítulo de PP Civil War. El otro día os resumimos las primeras hostilidades en el Tremending Topic.

Pero la cosa sigue y de qué manera. Contra todo pronóstico, Pablo Casado resistió este lunes tras el avance de la guerra relámpago de Isabel Díaz Ayuso.

Aunque cada vez más, su futuro parece sellado…

Pero si el otro día estaba tan normal, insultando al presidente de México, gritando cosas de ETA y dando mítines frente a vacas. No somos nadie.

Mi personaje favorito de The Walking Dead es Pablo Casado.

No sé qué ponerme para el funeral de Pablo Casado.

De momento, su estrategia parece que consiste en intentar ganar tiempo.

Tanto él como Teodoro García Egea se están quedando cada vez más solos, mediática y políticamente.

Algunos ya le dan por finiquitado…

El monstruo que ambos permitieron que creciera en Madrid a base de mentir, confabular y hacerse la víctima con el Gobierno, ahora se los quiere comer a ellos con los mismos métodos. Amargo destino.

El aún presidente del PP no ha dimidio pero sí ha convocado a la Junta Directiva Nacional, donde se podría decidir ir a un congreso extraordinario.

– No volveré a investigar la corrupción, os lo juro. – Ya es tarde, Pablo. – Que soy yo, joder. Venezuela. ETA. Vivan los Reyes Católicos. Y el filete de ternera. – No nos lo pongas más difícil. pic.twitter.com/sD7rE1pZ9v

Según ha trascendido, Casado tomó la decisión después de más de ocho horas de reunión este lunes con su núcleo duro, en una jornada agónica en la que los barones le fueron retirando su apoyo uno a uno.

Me encanta la expresión "Los Barones". pic.twitter.com/1fKNWUbzuq

La técnica usada por estos ha sido decir que hay que hacer algo ya, a la vez que evitan respaldarle. Primero fueron Ayuso y Feijóo. Después Mañueco, Alejandro Fernández, Juanma Moreno…

Estos son los momentos en los que afloran las rencillas pasadas…

Aparentemente ya son pocos los fieles que le quedan.

En estos momentos a Casado sólo le apoyan las remolachas. Y no todas.

Casado trata ahora de ver quién tiene de su lado, explorando sus apoyos dentro y fuera del partido.

Y ahora Feijóo ha entrado en juego y se le empieza a mirar como posible sucesor.

No me quiero ir señor Feijóo… pic.twitter.com/YT7VxrvkIF

Hoy, entre lágrimas, tengo algo muy importante que anunciar. Pese mi amor a Galicia y mi compromiso con los gallegos he de dar un paso al frente en la defensa de España y me dirijo a la frontera de Ucrania para defender occidente.

Según dicen, es una figura de consenso en el PP. Por lo que sea.

Feijoo el heredero, ¿era el que se paseaba en un yate con un narcotraficante no? Que no me acuerdo bien.

