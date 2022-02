Más solo que Marco en el Día de la Madre y que Casado en la guerra del PP. El aún presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ve cómo poco a poco los apoyos que tenía en su partido se van volatilizando. Este martes, hasta el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha exigido un congreso extraordinario. Es el último en una lista de nombres que han ido dando la espalda a la cúpula del PP en los últimos días y horas, primero Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, y después poco a poco Mañueco, Alejandro Fernández, Juanma Moreno, José Luis Martínez Almeida…

También este martes, la dirección del Grupo Parlamentario del PP ha sentenciado a García Egea en un texto firmado por todos sus miembros. Reclaman su destitución inmediata y la celebración de un congreso extraordinario.

En las últimas horas, periodistas y ciudadanos se están preguntando qué apoyos le quedan a estas alturas. También los tuiteros, que no han tenido miramientos en sus respuestas:

Ayer no tuve tiempo de guardarme los tuits de apoyo a Casado. Me da rabia porque ya he leído que algunos han desaparecido.

— Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) February 18, 2022