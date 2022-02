Quién es Feijóo, explicado en tuits: "Es más de derechas que la palanca de cambios"

La guerra en el PP suma un nuevo protagonista y no es otro que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Su nombre ha sonado alguna vez para liderar el partido a nivel estatal, pero para muchos fuera de Galicia puede resultar un desconocido. Analizamos sus grandes éxitos.

Sobre su capacidad política no se ha llegado al consenso. Desde la derecha hay cierta desconfianza en sus ideas pero un tuitero ha hecho la definición que podría aclarar las dudas.

Feijóo me recuerda al mito del "progre" de Gallardón.

Existen muchas dudas sobre su implicación con el gallego. Muchos han tenido la osadía de llamarle nacionalista. "Impondrá el gallego", dicen. La realidad es que es bastante complicado que imponga una lengua que ni él mismo domina.

Feijoo machaca el gallego y ha destruido todos los programas de apoyo a la lengua. Por no hablar de que él mismo no sabe gallego.

As @tanxugueiras foron a un festival nacional para representar a España en Eurovisión. Tódolos vídeos e tódalas comunicacións feitas nas súas RRSS son en galego. Feijoo, sae na galega falando en castelán porque él diríxese aos da meseta 🤷‍♀️ pic.twitter.com/XuzH1eH19K

Con Feijóo la intención del PP sería recuperar la confianza del electorado con alguien que no esté manchado por la polémica, con el historial limpio. Los paseos en lancha con amigos pueden ser problemáticos.

Feijoo el heredero, ¿era el que se paseaba en un yate con un narcotraficante no? Que no me acuerdo bien.

