Casado habla de "respeto a los adversarios" y le recuerdan la oposición plagada de descalificaciones que ha practicado

"Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros". Son las palabras de Pablo Casado este miércoles en el Congreso de los Diputados en su pregunta al Gobierno, que sonó más a discurso de despedida.

Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros.

Todo para servir a España y a la causa de la libertad porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. pic.twitter.com/c9E810peQZ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 23, 2022

Pese al respeto por el difícil momento por el que pasa Casado y el intento de no hacer leña del árbol caído, lo que muchos no han podido admitir es esa parte del "respeto a los adversarios" del que Casado ha alardeado.

Y es que no hace falta buscar mucho para encontrar ejemplos de que Casado no ha tenido reparos en practicar una oposición plagada de insultos y descalificaciones a sus rivales, por no hablar de las falsas acusaciones y mentiras que ha propagado sobre ellos.

Quizá el momento que más desmiente en un vistazo las palabras de Casado fue su intervención en febrero de 2019 cuando dedicó a Sánchez nada menos que 21 descalificaciones en una sola intervención, con palabras como "felón", "ilegítimo", "incapaz", "desleal", "traidor", "catástrofe", "personaje", "okupa", "mediocre", "incompetente", etc. Si estos son los "nobles valores" de "respeto a los adversarios", qué será lo contrario.

Me estaba dando penilla Pablo Casado hasta que me he acordado de esto. Qué vergüenza ajena, hoy Pedro Sánchez le ha dado una lección de por qué él sigue y este ya no #SesiónDeControl #Congreso #AyusoCorrupta #CasadoDimisión pic.twitter.com/yVrK4qJXuG — Rafael García López 💻📱📺 (@RafaelGarciaLAF) February 23, 2022

Pero este ejemplo no es una tarde de furia de Casado, sino una constante. La semana pasada, acusaba sin pruebas a Zapatero de tener "negocios con Maduro" y aseguró que "los podemitas están con dictadores bananeros que asesinan, que torturan y que violan".

Se me pasa cuando recuerdo esto de la semana pasada pic.twitter.com/dC1GaSGsPs — Isaac🪐 (@isaacfcorrales) February 22, 2022

Tampoco ha tenido reparos en abonarse a la difusión de bulos y a mentir directamente sobre sus rivales políticos hasta hace menos de un mes. O de sacar a ETA cada dos por tres para atacar de forma indigna al Gobierno, hasta el punto de que víctimas de la banda terrorista le pidieron que parara. O de su famosa frase de "las fosas de no sé quien". Por no hablar de que en su día, por ejemplo, no dudó en alabar a Jiménez Losantos, un señor que ha hecho del insulto y la descalificación su seña de identidad, y que, irónicamente, ha acabado cargando también contra él.

En las redes, muchos están recordando alguno de estos momentos:

Lamentando las formas de tu propia gente, hay que recordarte Pablo que no, que no has fomentado ningún respeto al adversario, ni educación, ni valores. Tu contribución a la crispación se ha vuelto contra ti en la figura de tus propios compañeros. https://t.co/vFGyhzcGxS — Tania C/❤ (@TaniaCrespo3) February 23, 2022

No olvidemos que este es Pablo Casado: "No puede estar de moda ser de izquierdas, son unos carcas que están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién…" pic.twitter.com/OgCQ6yosQY — Paz Rivas 🐝 ❤💛💜 (@PazRivas_) February 23, 2022

PabloCasado hoy hablando del respeto a los adversarios.

Casado el otro dia: pic.twitter.com/xKwqWOu7SI — Alfilo de la Brecha🔻 (@LfilodelabrechA) February 23, 2022

A ver Pablo, que no queremos hacer leña del árbol caído, nosotros somos mejores que eso, pero lo del "respeto a los adversarios" cuando llevas tres años llamándoles ilegítimos, golpistas y etarras te ha quedao poco creíble…😏 https://t.co/txQFHb5Ygv — Protestona ۞ (@protestona1) February 23, 2022

Es una pena lo de Casado.

Casado hace menos de 15 días: https://t.co/zRtE5xSUW9 — Javier Durán (@tortondo) February 23, 2022