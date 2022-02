"La guerra nunca es el camino": el ataque de Rusia a Ucrania acapara la conversación en las redes

Por Tremending

Lo que nadie quería ha sucedido: Rusia ha atacado Ucrania. Moscú ha llevado a cabo ataques con misiles en varias instalaciones militares en Kiev, Járkov y Dnipró, al menos ocho personas han muerto y hay una decena de heridos, según Ucrania.

Rápidamente, la conversación en las redes ha virado y la guerra ha acaparado la mayor parte de los tuits, donde los diferentes líderes han comenzado a lanzar los primeros mensajes.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha asegurado que el ataque será respondido: "El mundo hará que Rusia rinda cuentas".

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold Russia accountable. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado la agresión de Rusia a Ucrania. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España se está coordinando con sus socios UE y aliados.

El Gobierno de España condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano.

Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y @NATO para coordinar nuestra respuesta. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 24, 2022

El injustificable ataque ruso a Ucrania es una flagrante violación del derecho internacional. Condenamos esta agresión y pedimos su cese. España se está coordinando con sus socios UE y aliados @NATO para darle respuesta. Nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo de Ucrania. — José Manuel Albares (@jmalbares) February 24, 2022

Twitter también es el lugar en el que muchos otros mandatarios y políticos han expresado sus condenas y sus impresiones, el alto representante de la UE para Exteriores y Seguridad, Josep Borrel; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, etc.

We strongly condemn Russia´s unjustified attack on Ukraine. In these dark hours, our thoughts are with Ukraine and the innocent women, men and children as they face this unprovoked attack and fear for their lives. We will hold the Kremlin accountable. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 24, 2022

Empezó la #guerra en #Ucrania. Anoche, yo aún estaba en la frontera bielorrusa. Se acabó el tiempo de la indiferencia. La agresión rusa debe tener consecuencias, y no sólo económicas. Si no paramos los pies al dictador #Putin ahora, lo siguiente será la #UE Ucrania somos todos. — González Pons (@gonzalezpons) February 24, 2022

We will not let President Putin tear down Europe's security architecture. He should not underestimate the resolve and strength of our democracies. The European Union stands with Ukraine and its people. Ukraine will prevail. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2022

I strongly condemn #Russia's reckless attack on #Ukraine, which puts at risk countless civilian lives. This is a grave breach of international law & a serious threat to Euro-Atlantic security. #NATO Allies will meet to address Russia's renewed aggression. https://t.co/FPpyuzmUXD — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 24, 2022

He contactado con @sanchezcastejon para reiterarle el respaldo del PP al Gobierno en la respuesta coordinada con la UE y la OTAN al ataque ruso a Ucrania. Condenamos rotundamente esta agresión y transmitimos nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 24, 2022

Toda mi solidaridad con la ciudadanía ucraniana, víctima de esta irresponsable escalada. Condeno esta intolerable agresión de Rusia. La diplomacia y el derecho internacional han de prevalecer en el marco de Naciones Unidas. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 24, 2022

‼️ NO A LA GUERRA – Por una solución diplomática en Ucrania. Desde IU hacemos un llamamiento a la movilización por la paz y a que, frente a los ataques militares y las medidas unilaterales, se mantengan abiertos todos los canales diplomáticos para lograr una solución pacífica. pic.twitter.com/KWX6hY2OBo — Izquierda Unida🔻 (@IzquierdaUnida) February 24, 2022

Putin inicia una guerra que solo traerá sufrimiento y miseria. Es terrible. — Íñigo Errejón (@ierrejon) February 24, 2022

Máxima preocupación y rotunda condena ante los ataques emprendidos por Rusia esta madrugada en Ucrania.

La guerra nunca es el camino.

Defenderemos el derecho internacional y las vías diplomáticas en el marco de Naciones Unidas para poner fin inmediato a este conflicto. — Ione Belarra (@ionebelarra) February 24, 2022

Entre las primeras reacciones, la del Secretario General de la ONU, António Guterres, implorando "desde el fondo" de su "corazón" que Putin cese el ataque.

Under the present circumstances, I must change my appeal: President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. This conflict must stop now. — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022

Tonight, I have only one thing to say, from the bottom of my heart: President Putin, stop your troops from attacking Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. pic.twitter.com/PPgmABZiKl — António Guterres (@antonioguterres) February 24, 2022

También muy llamativo ha sido el tuit de la leyenda del ajedrez y opositor a Putin, Gari Kasparov: "Esta es la serpiente que el mundo libre anidó en su seno, tratando a Putin como un aliado, un igual, mientras difundía su corrupción".

This is the snake the free world nestled to its bosom, treating Putin as an ally, an equal, while he spread his corruption. Now he strikes again, proving that you cannot avoid battling evil, you can only delay it while the price goes up. Glory to Ukraine. https://t.co/9RMcEuOkgr — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

En las últimas horas, la guerra en Ucrania está copando las tendencias en las redes sociales, con hashtags como "Ucrania", "TerceraGuerraMundial", "WWII", "No a la guerra" y otros muchos términos. La petición de una desescalada y de que el conflicto no vaya a más en una constante:

Esto, tristemente, sí es una guerra. Y en el corazón de Europa. https://t.co/lmUn8yE2mV — Rocío M. Posada (@RocioMPosada) February 24, 2022

Solo nos faltaba una guerra.

Al guionista del siglo XXI se le está yendo la trama de las manos. — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) February 24, 2022

Está claro que lo más frecuente es el regreso a la caverna y la barbarie. Nunca se gana para siempre el paso que se avanza por un camino racional y libre de masacres. — Maruja Torres (@MistralS) February 24, 2022

"Cuando los ricos se declaran la guerra, son los pobres los que mueren" – Jean-Paul Sartre — Julen Bollain (@JulenBollain) February 24, 2022

En TorreEspaña, la guerra en las pantallas. Nuestra trágica historia se repite una vez más pic.twitter.com/T4pJ4BlD3Y — RodolfoIrago (@RodolfoIrago) February 24, 2022

No hay matices en la condena de la agresión de Rusia a Ucrania. La guerra nunca es el camino. Toda nuestra solidaridad con los inocentes que siempre pagan en las guerras y nuestro deseo de que vuelva pronto la paz. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 24, 2022

No podemos permitir que nadie nos arrastre a una nueva guerra. Aquí nuestras razones para movilizarnos, sin dobles raseros, por la paz y por la desescalada militar ya👇🏾 pic.twitter.com/8UEZJvYXg3 — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) February 24, 2022

No a la guerra siempre. Cualquier guerra https://t.co/XaJghTLUHD — Anita Botwin 🔻 (@AnitaBotwin) February 24, 2022

No hay guerras buenas. Urge abandonar la vía militar y defender el derecho internacional y la diplomacia como la única vía para la resolución de conflictos. El Gobierno de España no debe contribuir a incrementar las tensiones. Movilicémonos por la paz. #NoALaGuerra pic.twitter.com/h2XDuJ5CWc — Sira Rego🔻 (@sirarego) February 24, 2022

De Mariupol ya no dejan salir a nadie en los puestos militares de checkpoint. Solo a mujeres y niños y caminando, sin coches. Los hombres se deben quedar — Margaryta Yakovenko (@margayakovenko) February 24, 2022

Condenamos el ataque a Ucrania, tras la escalada de tensiones entre la OTAN y Rusia de las últimas semanas. Es urgente retomar la vía diplomática en la ONU, para lo que el marco de los Acuerdos de Minsk es un buen punto de partida. Llamamos a la paz #NoALaGuerra pic.twitter.com/WK1dDrUxd9 — Manu Pineda🔻 (@ManuPineda) February 24, 2022