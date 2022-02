La escalada de tensión en Europa del este tuvo su salto definitivo este jueves, cuando de madrugada se produjeron los primeros ataques de Rusia sobre Ucrania.

En plena cobertura informativa, el periodista de la CNN, Matthew Chance, daba la última hora desde Kiev, cuando se escuchan de fondo ecos de destrucción. Rápidamente, Chance identifica el sonido de proyectiles que impactan a lo lejos y confirma en pleno directo que el primer ataque ya ha tenido lugar.

Durante los siguientes minutos, el reportero se viste con el chaleco antibalas y un casco mientras la cobertura informativa no para. El silencio predomina en la narración salvo los instantes en los que se escucha ruido de explosiones.

CNN's Matthew Chance in Kyiv, Ukraine, stops his live reporting to put on gear as he and the team hear loud explosions near the city. https://t.co/xWlhWWXkrW pic.twitter.com/czdFMnRrOV

— CNN International (@cnni) February 24, 2022