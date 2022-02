"La propaganda se contrarresta con información, no con censura": el veto a Russia Today y Sputnik en la UE provoca el debate

Por Tremending

Quinto día de la guerra de Rusia en Ucrania, con la mirada puesta en el asedio al país, las negociaciones entre ambos países en la frontera de Bielorrusia y las sanciones occidentales a Moscú, entre otros asuntos.

En directo | EEUU alerta que Bielorrusia podría estar preparando el envío de tropas a Ucrania para apoyar a Putin

Precisamente una de estas medidas ha provocado un importante debate. Se trata de la decisión de Bruselas de prohibir la emisión de las cadenas estatales rusas RT y Sputnik en la UE.

Otro paso sin precedentes desde la UE. Prohíben estos medios rusos. "Russia Today y Sputnik, y sus subsidiarias, no podrán seguir esparciendo sus mentiras para justificar la guerra de Putin." https://t.co/S0GqLVV010 — Dori Toribio (@DoriToribio) February 27, 2022

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, esta medida va dirigida a frenar "la maquinaria mediática del Kremlin" y permitirá, dijo Von der Leyen, que los medios estatales y sus filiales no puedan "difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin y para sembrar la división en nuestra Unión".

La decisión deja muchas preguntas en el aire. ¿Es correcta esta medida? ¿Y desde el punto de vista legal? ¿Es efectiva o lo contrario? ¿Sienta un peligroso precedente? Muchas cuestiones que se están discutiendo.

Es más importante y urgente que la información de lo que está pasando en Ucrania llegue al pueblo ruso que silenciar RT y Sputnik en la UE cuyas audiencias son mínimas. La medida es un error. A la propaganda se la contrarresta con información, no con censura #UkraineUnderAttack — Ramón Lobo 🇺🇦🇪🇺🇪🇸🇫🇷🇬🇧🇱🇺🇻🇪 (@ramonlobo) February 27, 2022

Aquí sería inconstitucional pero ¿De verdad se imaginan cerrar medios por "desinformar"? — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) February 27, 2022

La Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ya se ha pronunciado:

La defensa de la legalidad internacional se debe hacer desde el Estado de Derecho. Prohibir a medios estatales rusos operar en la UE excede el papel de la Comisión Europea y solo puede basarse en la decisión de un regulador independiente.#StandingWithUkraine💙💛 https://t.co/WojahLoTDc — PLI (@PDLI_) February 27, 2022

En las redes, el debate continúa, con opiniones de todo tipo:

Yo tengo dudas con esto, la verdad. No sé si está bien hacerlo y desde luego no sabría donde poner el límite. Dudas. Muchas dudas. https://t.co/rWsVrNh2l5 — Stéphane M. Grueso (@fanetin) February 27, 2022

Así no…

Artículo 11.1. "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de

opinión y LA LIBERTAD DE RECIBIR O DE COMUNICAR INFORMACIONES O IDEAS SIN QUE PUEDA HABER INJERENCIA DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y SIN CONSIDERACIÓN DE FRONTERAS." https://t.co/XwuOfLuxyQ — Gonzalo Boye (@boye_g) February 27, 2022

Buenas noticias. La Unión Europea impedirá las emisiones de Russia Today pic.twitter.com/vtK9DrXbDR — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) February 27, 2022

Mi no tan fuerte opinión sobre el tema es que con la censura a Russia Today et al, la UE vuelve a infantilizarnos. — Pablo Elorduy (@pelorduy) February 28, 2022

Destruyamos la red de difusión de infamias de la @EmbajadaRusaES.

Reporte y bloqueo masivo en TODAS las redes sociales y presión a @Telefonica para que Movistar elimine Russia Today de la parrilla.

¡Que llegue a todo el mundo! — José Ramón Bauzá 🇺🇦 (@JRBauza) February 27, 2022

Buf, delicadito esto. Como si cada país europeo no tuviera medios haciendo propaganda de intereses políticos o económicos. Error, diría https://t.co/CYa16fipkj — Borja Ventura (@borjaventura) February 27, 2022

Es increíble que a estas alturas haya que decir estas cosas. Pero ni RT ni Sputnik manipulan solo "en un contexto de guerra" ni son medios equiparables a los de Atresmedia o Mediaset. Es más, no son medios. Son máquinas de propaganda al servicio de un tirano — Eduardo Suárez 😷💉💉💉 (@eduardosuarez) February 27, 2022

Otra cosa es este debate que planteaba hace unos días la gran reportera @lindseyhilsum: si le conviene a Occidente este movimiento que probablemente empujará a Putin a restringir aún más el acceso en Rusia a medios independientes del Kremlin como BBC https://t.co/1I2b9VilFC — Eduardo Suárez 😷💉💉💉 (@eduardosuarez) February 27, 2022

El alcance en 🇬🇧 es muy pequeño como decía aquí Rasmus. Aunque es cierto que su influencia en redes y otros formatos es más difícil de medir y en español alcanza a muchos países a ambos lados del Atlántico https://t.co/4LhgYnE2m1 — Eduardo Suárez 😷💉💉💉 (@eduardosuarez) February 27, 2022

No hablamos de que esté controlado por el gobierno ruso. ES EL GOBIERNO RUSO. Pero es más. El gobierno ruso no es democrático. Y no solo no es democrático sino que vulnera descaradamente la legalidad internacional poniendo en peligro la paz en Europa. — Kike (@kikelt_) February 28, 2022

Censurar RT y Sputnik resta más que suma si hablamos en términos de información y opinión pública. Si lo haces para evitar su propaganda le otorgas una victoria porque esos medios son irrelevantes en términos informativos. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 27, 2022

¿El NO-DO mal pero Russia Today bien, o cómo va esto? — arcitecta (@arcitecta) February 27, 2022

RT, Sputnik etc hacen propaganda, desinformación, manipulación. Está claro, a pesar de que tienen gente válida a la que he visto trabajar en Madrid, Bruselas o Kiev. Pero la decisión es un error. Y no (sólo) por las represalias. Mala idea dar ese poder a la Comisión o quien sea — Pablo R. Suanzes (@Suanzes) February 27, 2022

Cerrar RT y Sputnik por ser propaganda rusa mientras los medios occidentales reproducen como información, de forma literal, notas recibidas desde los Departamentos de Estado de EEUU. — Josey Wales (@UnMalPaso) February 27, 2022

Lo de RT y Sputnik es censura por motivos políticos. Mentir debería tener repercusiones para cualquier medio y periodista pero castigar arbitrariamente como en este caso es censura si no cierran también al resto de medios que mienten sistemáticamente. Y hay sentencias para saber. — Tristan Meyer H (Qué Grande es el Relato) (@Tristan_MeyerH) February 27, 2022

No pongo en duda que RT o Sputnik sean medios afines al Kremlin pero su censura en España vulnera el artículo 20.1a) de la Constitución Española. La protección de la libertad de expresión no es para con quién se está de acuerdo, pues ese no necesita protección. — Víctor Llanos 💚🛡️🗡 (@victorllanos_) February 27, 2022

Esto es una barbaridad peligrosísima… que por lo que leo está siendo unánimemente aplaudida. https://t.co/z31odkzAIj — Andrés Boix Palop (@Andres_Boix) February 27, 2022

Prohibir medios de comunicación es una medida que no solo atenta contra la libertad de información, sino también un peligroso precedente del pensamiento único. Y una muestra de hipocresía, al haber muchos medios de nuestro entorno que desinforman y mienten con total impunidad. https://t.co/6Q2yDchEQL — Montxo Armendariz (@montxoarmendari) February 27, 2022

Escucha Moncho. Pon RUSIA TODAY en Movistar. Igual cambias de opinión. El NO DO se queda corto. — Nacho Molina (@NACHOVETMD) February 27, 2022

No he dicho que esté de acuerdo con esos medios. Prohibirlos no es la solución. Desmontar sus argumentos y educar un pensamiento crítico y responsable, sí. Ya sabemos a dónde nos conduce ese tipo de acciones. La historia está llena de ejemplos. — Montxo Armendariz (@montxoarmendari) February 27, 2022

Sabéis lo que opino sobre este conflicto. Pero que la UE haga esto después de lo que pasó con la prensa occidental con la intervención en Libia me parece el culmen del cinismo. https://t.co/SuhOMue1fi — Shine McShine (@Shine_McShine) February 28, 2022

La censura a Russia Today en Europa es un extraordinario test de liberalismo. Vamos a ver quién está de qué lado. — Pedro Vallín (@pvallin) February 27, 2022