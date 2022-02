Una intérprete alemana rompe a llorar mientras traduce una rueda de prensa de Zelenski

El inicio de la guerra en Ucrania ya ha dejado muchas imágenes desgarradoras y desoladoras. Y el dolor que genera la violencia llega a muchas personas. Este es el caso de una intérprete ucraniana de un medio de comunicación alemán, que ha roto a llorar mientras traducía una intervención del presidente Volodímir Zelenski.

El momento ha sido compartido en Twitter por la periodista Laura Moore y se ha vuelto viral en la red social. En el vídeo se puede ver la imagen del discurso de Zelenski y se escucha a la mujer traducirlo: "Rusia va por el camino del mal, Rusia debe perder su voto en la UE. Los ucranianos sabemos exactamente lo que estamos defendiendo…". Entonces llega el momento en el que la la traductora empieza a llorar y pide "perdón" justo antes de que pase a hablar el presentador.

An interpreter for German newspaper @welt breaks down in tears while translating Zelensky's latest video message. pic.twitter.com/ainHLCoPdV

Después de que el momento se hiciera viral, la traductora dejó un mensaje por Twitter.

"Soy intérprete de conferencias, interpreto conversaciones de paz de 10 horas. Pero hoy en vivo en la televisión alemana no pude terminar de interpretar a Zelenski, durante sus últimas palabras rompí en llanto. Os amo a todos, mis compatriotas ucranianos", escribió en la red social.

I'm a conference interpreter, I interprepret 10 hrs peace talks. But today live on German TV I couldn't finish interpreting Zelensky, during his last words I broke into tears.

I love you all, my fellow Ukrainians https://t.co/uKNA9GGaM1

— Die Welt Übersetzerin (@kat67840280) February 27, 2022