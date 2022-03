El chef José Andrés es conocido por el activismo que realiza con su organización benéfica World Central Kitchen. Esta vez, el asturiano no ha dudado en desplazarse a Polonia para ayudar a los refugiados ucranianos que llegan a la frontera y necesitan alimento y asistencia tras su éxodo por la invasión rusa.

No es la primera vez que se traslada allá donde se requiere apoyo. El pasado septiembre de 2021 el chef colaboró en las partidas de ayuda a los vecinos de La Palma tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja y sus labores de ayuda social han sido reconocidas con un premio de 85 millones de euros entregado por Jeff Bezzos.

"Debemos unirnos para hacer el bien", ha escrito a través de Twitter.

People of the World…Like you, I am distraught watching Ukraine under attack. We must come together as a force for good! @WCKitchen is on Poland border delivering meals tonight—Romania soon. In addition to your donations…I am committing support from the Bezos award to Ukraine.🇺🇦 pic.twitter.com/ws0EFl8zLd

— José Andrés (@chefjoseandres) February 25, 2022