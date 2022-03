"No es una cuenta parodia": una diputada del PP gallego dice que "los comunistas" están invadiendo Ucrania

Mientras Europa parece más unida que nunca contra la invasión de Rusia en Ucrania, algunos no están dejando pasar la oportunidad de relacionarlo con el comunismo, con la izquierda e incluso con Podemos. Lo estamos viendo cada día.

La última ha sido la diputada del PP en el Parlamento de Galicia, Paula Prado, hablando de "comunistas", como si estuviésemos en los 80 y la URSS no se hubiera disuelto. No hay más que ver el vídeo compartido por la cuenta del Grupo Parlamentario Popular en el que dice que "los comunistas están invadiendo un pueblo soberano y libre como Ucrania".

📽️Agardamos que o BNG teña altura de miras e apoie o texto institucional de condena e non faga unha política cativa e non apoiar ao pobo ucraíno por non dicir a verdade que é que os comunistas están invadindo un pobo soberano e libre como é Ucraína @paulapra2 pic.twitter.com/bL3TouIKNN



Prado también ha hablado de "régimen comunista soviético".

📽️Solidaridade co pobo ucraíno e condena rotunda da invasión do réxime comunista soviético de Putin, @paulapra2 destacou a posta a disposición dos recursos da @Xunta para dar amparo aos refuxiados 👇 pic.twitter.com/6VZMrmNHcC

La misma estrategia que la derecha y la ultraderecha vienen utilizando en los últimos días dirigida a despistados. Las palabras de Prado han provocado un aluvión de respuestas:

Política cativa? O PP no medio dunha guerra máis preocupado, unha vez máis, por atacar o BNG que polo pobo. Sería penoso se non dera vergonza. https://t.co/VSMADRUDth

O PPdeG falando de réxime comunista soviético, pero en qué mundo viven? Lamentable,menudo ridículo. Esas tonterías non as din a Pta da Comisión Europea do PPE nin o pte do Grupo Parlamentario Popular Europeo. https://t.co/UeNQ8WakzD

— Nicolás González Casares (@nicogoncas) March 1, 2022