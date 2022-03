El enfado del entrenador del Chelsea cuando le preguntan por Ucrania: "Tenéis que parar, yo no soy un político"

Por Tremending

La guerra entre Ucrania y Rusia tiene en vilo al mundo entero y el fútbol no es ajeno. El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha pedido a los periodistas que dejen de preguntarle al respecto ya que ha mostrado su hartazgo ante las continuadas cuestiones sobre el dueño de su club, el ruso Roman Abramovich.

Tuchel, caracterizado por ser bastante calmado, elevó el tono para solicitar que no le hagan más preguntas sobre la guerra. En su caso, bastante continuadas en el tiempo debido a que el dueño del Chelsea es ruso y dio un paso al costado cuando estalló el conflicto.

"No, escucha, tenéis que parar. Yo no soy un político. De verdad, solo puedo repetirlo", pidió a los periodistas. Sumado a que en el mundo del fútbol, posicionarse en aspectos políticos y sociales es una rara avis.

En este caso, Tuchel se mostró muy honesto al respecto: "Me siento mal porque nunca he vivido una guerra. Solo hablar de ello me hace sentir mal porque soy muy privilegiado, me siento aquí en paz. Hago lo que puedo pero tenéis que parar", concluyó.

Algunos tuiteros han mostrado su apoyo al entrenador y se han mostrado de acuerdo con su posicionamiento.

