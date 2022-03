Por Tremending

Carpetazo a las investigaciones que pesaban sobre el rey emérito. La Fiscalía del Tribunal Supremo acaba de archivar las tres diligencias de investigación que mantenía desde hace dos años sobre las actividades económicas de Juan Carlos I. La Fiscalía del Supremo investigaba el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso fiscal de la isla de Jersey.

Estos tres asuntos quedarían sin investigación judicial, ya que la Fiscalía no presentará contra el rey emérito denuncia o querella criminal. El monarca se irá de rositas, no porque no se hayan encontrado claros indicios penales, sino porque la inviolabilidad de la figura del rey le protege y por las regularizaciones fiscales que ya ha hecho.

La decisión se ha conocido, además, en un contexto en el que todo el mundo está mirando con preocupación hacia la guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, la sesión de control que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso se ha centrado principalmente en el papel que España debe jugar en el conflicto.

La indignación por el archivo de la Fiscalía está recorriendo toda la esfera tuitera. Desde políticos a personajes de diversos ámbitos están expresando en la red social su asombro e incredulidad:

La justicia es igual para todos, pero si eres el Rey emérito un poco menos.https://t.co/JzR8xNubjP — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 2, 2022

La Fiscalía aprovecha la mayor crisis europea en décadas para con nocturnidad y mucha alevosía librar al corrupto emérito de cualquier acción de la (in)Justicia.

Vergüenza de paíshttps://t.co/Nnk1otSm0c vía @La_SER — MSantos (@godspeed_santos) March 2, 2022

No hay nada como el ruido de fondo de las bombas para soltar un esperado bombazo… https://t.co/K6Bf1Wr8C4 vía @el_pais — Isaías Lafuente Zorrilla (@IsaiasLafuente) March 2, 2022

La Fiscalía archiva la investigación a Juan Carlos I pese a constatar numerosas irregularidades fiscales Pero mira que son sinvergüenzas. Anunciarlos en medio de una guerra para que no se hable de ello. https://t.co/8BnlipQTLo — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) March 2, 2022

Los negocios opacos de Juan Carlos Borbón se destaparon el día que España entraba en el confinamiento ante una pandemia inédita. Se archivan las investigaciones en medio del inicio de una guerra inquietante.

El año que viene nominación al Goya a la mejor dirección artística. — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) March 2, 2022

Juan Carlos I como jefe de estado, inviolable.

Puede defraudar, blanquear y hacer lo que le dé la real gana.

Con ustedes, el rey de España.

Hacienda no hace nada para pillar al delincuente, se pasa el plazo y prescriben los delitos.

Qué asco de vasalloshttps://t.co/CSkKbganBK — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) March 2, 2022

La Fiscalía cierra las investigaciones a Juan Carlos I alegando que los delitos prescribieron. Lo de contarlo ahora que estamos todos mirando a la guerra de Ucrania, como Ayuso hizo con las facturas de su hermano, es casualidad, por supuesto. https://t.co/0AiyKkzCfh — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) March 2, 2022

Juan Carlos I, culpable pero absuelto. Esta noticia no sorprende a nadie. Una vez más se demuestra que el apellido va por delante de los hechos constatados. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) March 2, 2022

El rey emérito cometió numerosas irregularidades fiscales, pero como han prescrito o no se pueden investigar por su inviolabilidad, caso cerrado. Circulen. https://t.co/JnFCbThPMV — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) March 2, 2022

La Fiscalía cierra las investigaciones a Juan Carlos I reconociendo sus delitos pero alegando que prescribieron. Pues ya está: si eres Rey puedes delinquir que no pasa nada. Democracia lo llaman https://t.co/QljGNumqEl — Eduardo Garzón (@edugaresp) March 2, 2022

La Fiscalía dice que el rey emérito pudo cometer delitos fiscales, pero archiva las diligencias por ser inviolable. Como explico en mi libro "La patria en la cartera", la figura de la inviolabilidad plena debería revisarse, al ser un comodín que permite delinquir con impunidad. — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) March 2, 2022

Felipe VI reconoció el origen corrupto de la fortuna de su padre justo el primer día del estado de alarma con España en estado de shock y la fiscalía ha archivado la causa contra él justo en medio de la peor guerra en Europa en décadas. Dos casualidades inocentes. ¡Viva el Rey! — Pablo Echenique (@PabloEchenique) March 2, 2022