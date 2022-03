"O verdadeiro Rambo galego": las redes alucinan con el ofrecimiento de un alcalde para "ir a combatir" contra Rusia

La invasión rusa en Ucrania está despertando la solidaridad en medio mundo. Europa se prepara para recibir a los refugiados de esta guerra y España, por ejemplo, ya ha anunciado medidas legales para que los ucranianos puedan trabajar de forma legal y acceder a los servicios públicos de nuestro país. Además, son numerosos los ofrecimientos de diferentes administraciones para acoger a personas y enviar ayuda.

Pero algunos han decidido ir más allá. Mucho más. Luis Calvo, alcalde de Agolada, una villa gallega de unos dos mil habitantes, se ha ofrecido él mismo y al teniente de alcalde para ir a Ucrania a "combatir" contra "las fuerzas opresoras rusas", según han recogido varios medios y han confirmado desde el Ayuntamiento a Público. El propio alcalde ha asegurado a Faro de Vigo que no se trata de una broma: "Es una decisión muy meditada entre Óscar y yo".

Lo ha hecho en una carta dirigida al embajador de Ucrania en España, en la que expresan el "más absoluto rechazo a la invasión rusa en territorio ucraniano". Tras ofrecer toda la ayuda humanitaria posible, asegura: "Que tanto yo mismo, como el Sr Teniente-Alcalde D. Oscar Val García estamos a su entera disposición para ir a combatir contra las fuerzas opresoras rusas en cuanto ustedes consideren oportuno".

Los tuiteros no han podido evitar hacer bromas con el ofrecimiento:

Alcalde Agolada: "EL AK DONDE ME LO ENTREGAN? LAS BALAS LAS LLEVAMOS DE CASA?"

Espera a que chegue o Alcalde de Agolada e Paula Prado a combater aos soviéticos. Retíranse co rabo entre as pernas, envainan as 6.000 cabezas nucleares e cruzan polo estreito de Bering ata Alaska. Moscú capital de Agolada.

Moito dano fai a televisión

