La Asamblea de Madrid ha vivido un momento que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. En medio de la situación sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, el diputado del PP, Daniel Portero, ha mezclado comunismo, coronavirus y Putin.

Portero ha aprovechado su intervención en el pleno para señalar al comunismo con un mensaje estrambótico: "El comunismo de Stalin generó más de 100 millones de muertos. Saben ustedes que los maquis, miles de muertos, también comunistas. Los comunistas de ETA asesinaron a mi padre, también".

A lo que ha añadido la polémica frase: "Los comunistas del régimen chino crearon el coronavirus y los comunistas de Putin…". Una frase que no ha podido terminar por los aplausos en la bancada del Partido Popular.

Estas declaraciones han causado una enorme indignación en las redes. A muchos usuarios les parece poco seria la intervención de Daniel Portero.

Esto debería tener castigo, no se puede decir tantas mentiras. Debería demostrar todo.

Nadie desde la izquierda es capaz de replicar a este tipo de calaña con un "Ser víctima del terrorismo no le exime de ser un indigente intelectual". Y así nos luce. https://t.co/brbZ7jtnHE

Stalin, los maquis, ETA…Todo mezclado en un delirio. No me molesta lo que dice, me molesta el aplauso a la estupidez, esa ovación al discurso enajenado 🙄 https://t.co/if6vTRSsDH

