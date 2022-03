Por Tremending

La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha desencadenado el mayor conflicto bélico en Europa desde la II Guerra Mundial. Este hecho ha sorprendido a muchos periodistas y analistas. En estos días no son pocas las voces que señalan que esta guerra y la crisis de refugiados que lleva aparejada son distintas, diferentes a lo que, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver en otros lugares del mundo.

"Esta no es una una guerra en el tercer mundo, esto es Europa"; "[Los ucranianos] Son personas de clase media, no son personas intentando huir de cierta regiones del norte de África. Son como cualquier familia europea que vive al lado de su casa"; "La diferencia con otros conflictos es que son europeos"; "Este no es un lugar como Irak o Afganistán. Ya sabe esto es relativamente civilizado, relativamente europeo". Estos comentarios y otros parecidos han copado los análisis desde que Vladimir Putin decidiera entrar a sangre y fuego en Ucrania.

Suenas mal esos comentarios, la verdad. Clasistas, en parte hipócritas y un punto racistas. A algunos les ha molestado esa visión tan etnocentrista de la guerra en Ucrania, pero otros han recurrido al humor para denunciar precisamente la improcedencia de estos comentarios. Eso es lo que ha hecho el humorista sudafricano Trevor Noah en el programa que tiene en el canal estadounidense Comedy Central.

"¿Tiene que pasar esto siempre en Oriente Medio o en países pobres porque es allí donde tiene que pasar? ¿Saben? La guerra siempre ha sido cosa de europeos. De hecho de eso va toda la historia europea. Si tuvieron la Guerra de los Cien Años. ¿Saben cuánto tiempo es eso? ¡Es como una década! Si hasta les dieron un Premio Nobel porque dejaron de luchar. Y ahora la gente está en plan "¡Ver esto en Europa! ¡Ver esto en Europa!. No sé tú, pero a mi ha sorprendido ver cómo muchos reporteros en todo el mundo creen que es más dramático cuando los blancos tienen que dejar sus países. ¿Los negritos estamos hechos para eso?", ha dicho Noah en un sketch muy celebrado. Se lo dejamos a continuación subtitulado.

Nos duelen las manos de aplaudir este discurso de Trevor Noah 👏🏾👏🏾👏🏾 Con humor y mucha ironía, así ha respondido al racismo de algunos periodistas. Contra el odio y la superioridad moral, argumentos y humanidad. pic.twitter.com/wBwpddZ9KN — Eh (@EhUniverso) March 4, 2022

No hay réplica posible a estas palabras. Como dice en Twitter el periodista Xavier Aldekoa, las bromas de Noah "son puñetazos. Con razón". Hay más reacciones en este sentido.

El humorista sudafricano Trevor Noah sobre el racismo y la superioridad moral de analistas y periodistas europeos al hablar de Ucrania y sus refugiados blancos. Bromas que son puñetazos. Con razón. pic.twitter.com/hn9SjeWq6J — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) March 4, 2022

(El tipo es humorista a lo Wyoming).pic.twitter.com/96GWzyvycF — 🔻Aina Díaz ⚖️ (@AinaDiazV) March 4, 2022

