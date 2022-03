"Las calles bombardeadas de Kyiv se parecían demasiado a las nuestras", describe Jordi Évole en su columna publicada este sábado en La Vanguardia. A lo largo de todo su texto insta a los lectores a reflexionar sobre como perciben la guerra en Ucrania y a analizar, con ojos críticos, por qué no afectan de la misma forma enfrentamientos que suceden en otras partes del mundo. "Los bombardeos en ciudades de Yemen o Palestina no son muy diferentes a los de Kyiv, pero nos pillan más lejos", menciona el presentador de TV. Unas palabras que se han hecho virales en Twitter.

"Los bombardeos en Yemen o Palestina no son muy diferentes a los de Kyiv, pero nos pillan más lejos, o sale gente distinta a nosotros. Como si las otras guerras fuesen un virus chino del que nunca nos contagiaremos. Esa es la fragilidad en la que vivimos." https://t.co/IftS0z0Gr8

No se puede decir más claro. No hay guerra justificable, NINGUNA. pero no seamos hipócritas, los deportistas Rusos expulsados de competiciones y luego se celebra el mundial en Catar. Bombardeos televisados sobre Kiev y ninguna noticia de los de Yemen. Somos una especie a extingui

— David carrasco (@CarrascoDkarra1) March 5, 2022