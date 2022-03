¡Viernes!

Menudo 2022 que llevamos y eso que acaba de empezar.

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) February 27, 2022

En Nochevieja teníamos unas expectativas para este año y ahora… tenemos otras diferentes.

No salimos de una y entramos en otra.

Terrible la guerra de Rusia en Ucrania. Terribles las malditas guerras, todas.

Nos salvan los que dignifican la humanidad.

Cuando además hablamos de una potencia nuclear todo es aún peor.

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) February 28, 2022

Mucho se ha dicho y se dirá. Desde aquí no vamos a añadir nada que ya hay bastante gente haciendo análisis.

Hoy le he preguntado al chico ucraniano que trabaja en la tienda 24h donde a veces compro cerveza que qué tal llevaba él todo esto, si su familia estaba bien, etc. Y me ha contestado que de qué hablaba, que él es polaco. Síganme para más análisis geopolítico en profundidad.

— José Lorente (@JoseLorent) March 1, 2022