Críticas a un rótulo de 'Al Rojo Vivo' que equipara Podemos con la ultraderechista Le Pen a cuenta del envío de armas

"Como Podemos, Le Pen condena el envío de armas". Es el curioso rótulo que este lunes ha puesto en pantalla el programa Al Rojo Vivo presentado por Antonio García Ferreras en La Sexta.

Después de ver cómo la primera semana de la guerra muchas voces de la derecha trataron de vincular a Putin con Podemos a través del comunismo, ahora vemos cómo algunas voces tratan de comparar a Podemos con los partidos hermanos Vox, de la ultraderecha europea.

Hoy, Al Rojo Vivo ha tirado por la citada comparación:

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha dado su opinión sobre el rótulo.

En las redes han sido muchas voces las que han clamado contra dicha comparación:

Aquí Ferreras diciendo que Le Pen coincide con Podemos al no querer mandar armas, que TAMBIÉN se ha vuelto pacifista. Su objetivo decir que la ultraderecha es lo mismo.

Podría decir que el PSOE es ultraderecha por cada vez que a votado con ellos no a investigar al Emérito, o no? pic.twitter.com/fchpfOYhSS

— 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) March 7, 2022