Periodistas dejan en evidencia a Mañueco tras su pacto con la extrema derecha: "No tiene ni idea de lo que ha firmado"

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernádez Mañueco. Photogenic/Claudia Alba / Europa Press.

Por Tremending

Hay días en el trabajo que uno piensa que era mejor quedarse en casa. Eso es lo que se le debe haber pasado por la cabeza al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la rueda de prensa en la que explicó los detalles del acuerdo con Vox.

La prensa estaba interesada en cuestiones claves del acuerdo, como la migración, la violencia machista o la censura parental y Mañueco ha sudado la gota gorda para explicarlas.

En primer lugar, ante las consultas sobre la violencia de género, regaló dos minutos imperdibles de excusas y el término "violencia intrafamiliar". "Yo estoy siempre con las víctimas de todo tipo de violencia: de terrorismo, de género, por motivos de raza, sexo, ideológica…", intentó explicar.

Durante un momento, tuvo un cruce con una periodista a la que preguntó si había encontrado "algún elemento machista, racista o xenófobo" en el acuerdo. A lo que la reportera replicó: "No entiendo que es la inmigración ordenada y no sé qué competencias tiene la Junta de Castilla y León sobre la inmigración ordenada". Tras el corte, Mañueco intentó salir del paso con una cantidad de "ehh" y "ahh" que no habría firmado ni el propio Maradona.

El presidente explicó que Castilla y León es "una tierra de acogida" y que van "a atender a los inmigrantes que vengan a esta tierra y respeten la ley", a lo que la periodista contestó que eso es lo que ya se hace ahora y Mañueco zanjó diciendo que lo hacen para que "quede claro".

Por último, surgió el tema de la censura parental por un apartado del acuerdo que habla sobre "adoctrinamiento ideológico". Una periodista consultó si de eso se trataba ese epígrafe a lo que Mañueco respondió: "Significa que no haya adoctrinamiento ideológico". Esto generó la duda en la reportera sobre si existe un adoctrinamiento a día de hoy y la réplica del presidente fue: "No, por eso nos parecía importante hacer hincapié".

No ha sido un día cómodo en la oficina para Mañueco y algunos tuiteros con sus reacciones lo saben.

Jajajajajajajs! Y esto solo ha empezado. Muñeco no te veo acabando la legislatura. — JotaErre (@llamadmeJR) March 11, 2022

🤦🤦🤦🤦🤦

Madre mía, se está "luciendo" en las respuestas. Parece que este nivel intelectual no sólo era propiedad de Ayuso, es marca PP — Alejandro Rodríguez (@super_jano) March 11, 2022





En Castilla y León no solo es "ordenada" sino prácticamente inexistente con menos del 1% de media de población extranjera, de la que hay que excluir, además a los ciudadanos comunitarios, así que menos de 0,5% de la población. — Nuria del Alamo (@ndelalamo) March 11, 2022

"La inmigración ordenada es ehh ahhh ehhh uhhh ahhh ehhh cuando ehhh uhh ahhh ehh" — Spaniard 🛰 (@Spaniardaco) March 11, 2022

No tiene ni idea de lo que ha firmado!! — Carmen Sánchez (@Caramelasanchez) March 11, 2022

Es que las explicaciones dan vergüenza ajena…😔. Una vez más se demuestra que a veces es mejor estar callado que tratar de dar una explicación a lo inexplicable. — Manuel Gandarela (@ManuGandarela) March 11, 2022

Cada vez se le ve más a disgusto y más incómodo en las ruedas de prensa — Santi (@santi_es) March 11, 2022

"A lo mejor me lo he leído" — Clarifoncia (@clarifoncia) March 11, 2022