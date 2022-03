El importante hilo de Gervasio Sánchez sobre cómo tratar la muerte de un compañero en una guerra y sus consejos a corresponsales primerizos

Por Tremending

Cubrir una guerra puede tener un precio impagable, la propia vida. A raíz de la muerte del periodista estadounidense Brent Renaud, su compañero de profesión, Gervasio Sánchez, ha publicado un hilo sobre cómo deberían tratarse este tipo de casos por parte de los profesionales.

MUERTE DE UN PERIODISTA Y CONSEJOS PARA PRIMERIZOS

El gran periodista @rgarciavilanova se ha encontrado esta mañana con el cadáver de Brent Renaud. Lo primero que ha hecho ha sido tomar fotos de su acreditación y de su cuerpo sin vida y se ha puesto en contacto @nytimes — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Para explicarlo, ha puesto el ejemplo de la actuación de Ricardo García, otro corresponsal, que ante la muerte de Renaud lo primero que hizo fue fotografiar la acreditación del periodista y su cuerpo, para trasladarle la información a su medio de comunicación y que llegase a su familia antes de publicarse.

Era muy urgente que llegase la información de su muerte a la familia porque este oficio se ha convertido en un circo de vanidades en el que cualquier gilipolla de cuarta categoría está obsesionado por dar una noticia aunque sea dramática sin reflexionar sobre las consecuencias. — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Creemos que la familia de Brent supo la noticia antes de que los gilipollas de turno lo publicasen en las redes. Ojalá algún día desaparezca de este oficio personajes tan irresponsables. Aunque me temo que es imposible.@perezreverte @JordiWild @jordievole @_anapastor_ — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Según cuenta Sánchez, parece que el objetivo se cumplió y la familia no tuvo que enterarse por los medios de comunicación de la muerte de Renaud. El periodista ha defendido que ese debería ser el protocolo habitual y pensar en el factor humano antes que en dar una gran exclusiva.

También ha criticado la actuación del The New York Times, que se desmarcó rápidamente de la figura de Renaud al anunciar que ya no trabajaba para su medio en el momento de su muerte. Aunque fuese cierto, Sánchez considera que debieron esperar dadas las circunstancias.

Me parece una falta del respeto del @nytimes haber anunciado que Brent no trabajaba para ellos cuando su cadáver estaba todavía caliente. Era el momento de informar y acompañar a la familia y de hacer el duelo. Habría tiempo de aclarar este asunto más tarde @RSF_ES — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Seguro que @nytimes es la biblia del periodismo pero sus responsables deberían ser más sensibles en momentos de gran dolor. Les guste o no es una falta de respeto anunciar que el periodista muerto no trabaja para ellos en momentos de tanto dolor. Hoy han actuado estúpidamente. — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Aunque a mí no me impresiona la decencia con la que ha actuado @rgarciavilanova, quiero darle las gracias públicamente por su gran comportamiento. Estoy seguro que otros periodistas hubieran actuado de la manera más estúpida posible y hubiera publicado una noticia tan dolorosa — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Hay personajes tan ineptos en este oficio que creen que todo es válido. Son tan tontos que creen que dar una noticia brutal como la muerte violenta de un compañero es una exclusiva mundial. La verdad es que me producen vergüenza ajena y me gustaría que esta gentuza desapareciesen — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

La muerte de Brent demuestra que una guerra asimétrica como la de Ucrania es tremendamente peligrosa. Los periodistas están mal vistos en la zona de conflicto y los ataques contra ellos se convierten en una rutina macabra. Ha ocurrido en casi todas las guerras que yo he conocido. — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Avisando de los peligros que se corren siendo corresponsal de guerra, Sánchez ha querido aprovechar la oportunidad para aconsejar a los reporteros más jóvenes que quieren cubrir un conflicto de estas dimensiones. El primer consejo que ha dado ha sido el de acudir a profesionales con experiencia para recibir ayuda de cara a afrontar una primera vez. Ya sea con consejos o con acompañamiento.

Llevo semanas recibiendo mensajes de periodistas muy jóvenes (y alguno no tan joven) que quieren ir a la guerra. La inmensa mayoría no tienen experiencia, trabajan sin un respaldo económico, no tienen seguro de vida, ni un chaleco antibalas, un casco, ni el presupuesto necesario. — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

No quiero ir de listo aunque creo que llevo el suficiente tiempo trabajando en zonas de conflicto para dar algunos consejos. Reconozco que yo sería el primero en no escuchar algunos consejos si tuviera veintipocos años y quisiera ir a una guerra. También fui a una primera guerra — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

De hecho yo fui con veintipocos años a mi primera guerra y nadie fue capaz de pararme. Pero sí hice algo que es fundamental: me puse en contacto con los mejores periodistas del mundo, escuché sus consejos y conseguí que alguno permitiera que lo acompañase a los primeros combates — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Ha recordado también que lo más importante es preservar la vida, más allá de cualquier noticia o exclusiva. Para ello, la preparación es muy importante. Tanto de equipo de supervivencia como humano. La responsabilidad del periodista que acude a una guerra es clave cuando se enfrenta a situaciones de vida o muerte.

Es una irresponsabilidad acudir a una primera línea de combate sin tener la suficiente experiencia. Es el camino más corto para que te maten. La vida es lo más importante cuando se cubre un conflicto armado. No hay ninguna historia por muy buena que sea que valga la muerte. — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022

Por favor, queridas compañeras y queridos compañeros que estáis deseosos de acudir a un conflicto tan complejo como Ucrania. Intentad por todos los medios reflexionar sobre las decisiones que tomáis. Os lo dice alguien que no pasa un día sin recordar a sus compañeros muertos. FIN — Gervasio Sánchez (@gervasanchez) March 13, 2022