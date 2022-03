"Freír aceite de girasol en una vitrocerámica puesta al máximo a las 8 de la tarde, lujos del siglo XXI"

Si creíamos que lo habíamos visto todo con la locura del papel higiénico durante la pandemia, los españoles ahora estamos viviendo el desmadre del aceite de girasol, con la guerra en Ucrania.

Ojo: los que acaparasteis papel higiénico en la pandemia es muy importante que sepáis que el aceite girasol no sirve para limpiarse el culo #UkranieUnderAttack

Churrerías a media asta…

— 🚫 NO A LA GUERRA 🚫 (@BobEstropajo) March 13, 2022

Honrado es mi churrero que dice que él no va a subir los precios porque lleva usando el mismo aceite desde el 1992.

Las estanterías de los supermercados están dejando constancia de ello.

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) March 12, 2022

Estáis agotando el aceite de girasol de los supermercados, pero no agotareis los libros de las librerías, no.

España compra gran parte del aceite de girasol a Ucrania. Sin embargo, desde los supermercados señalan que estas medidas no tienen que ver con un posible desabastecimiento, sino con "la demanda anómala". Vamos que la gente está comprando como si no hubiera un mañana.

Has ido al Mercadona a por aseite..verdad?? pic.twitter.com/2BW3mdXvDY

La gente debe estar haciendo espacio en sus despensas.

He tenido que tirar un palé de papel higiénico para poder meter el de aceite de girasol.

Los precios también están subiendo como la espuma.

¿Que si tengo aceite de girasol? ¿pero tú quién te has creído que soy, el Banco de España? pic.twitter.com/jZTHHzEFnn

Este último golpe, sumado a otros aumentos como la luz, el gas o los combustibles, están haciendo mella en el bolsillo del consumidor.

Pese a que desde Agricultura explican que hay diferentes alternativas si hubiera problemas de escasez, la cosa sigue.

He usado aceite de girasol dos veces en mi vida, pero ahora llevo el maletero lleno. Por lo que pueda pasar.

Los tuiteros han observado el fenómeno y han querido dejar su opinión al respecto tirando de su legendaria ironía:

—Mire, abuelo. Primero vino y me dijo que comprara papel higiénico. Luego volvió y me pidió que pillara harina bizcochona. Hace una semana, que llenara todos los bidones que pudiera de gasolina. Ayer que si aceite de girasol. ¿Y hoy qué va a ser? ¿Azúcar? —Arroz de Calasparra. pic.twitter.com/qb8bxDvNN6

"A mí me da igual la subida del aceite, tengo una freidora de aire"

-No queda aceite de girasol, solo de oliva. pic.twitter.com/nHPiKM8UtH

He bajado al chino del barrio a comprar el pan y aunque tenía aceite de girasol y de oliva no he comprado. pic.twitter.com/YSBP5orpzX

— Carl Winslow (@CarlWinslou) March 13, 2022