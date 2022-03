Los datos de Bernie Sanders que ponen en evidencia el sistema sanitario de Estados Unidos

El senador estadounidense Bernie Sanders, uno de los máximos defensores de la sanidad pública en Estados Unidos, ha puesto en evidencia las carencias del sistema sanitario en su país con un solo tuit.

Amount of Medical Debt:

🇬🇧: $0

🇫🇷: $0

🇩🇪: $0

🇨🇦: $0

🇩🇰: $0

🇸🇪: $0

🇳🇴: $0

🇪🇸: $0

🇵🇹: $0

🇨🇷: $0

🇺🇸: $228,000,000,000

61% of Americans with medical debt have employer-provided health insurance.#MedicareForAll

— Bernie Sanders (@BernieSanders) March 13, 2022