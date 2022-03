"¿A qué espera Díaz Ayuso para licitar un hospital de afectados por la calima?"

Este lunes y martes, varias zonas de España han amanecido naranjas como si fuese una escena de Mad Max, el cutis de Donald Trump o un congreso de Ciudadanos.

Se trata de un episodio de polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara.

Además del característico color del aire, todas las superficies exteriores se han cubierto de arena.

Varias provincias, como Murcia, Almería, València o Alacant, ya lo empezaron a sufrir este lunes por la tarde.

No es calima auténtica, es aire con cosas. La buena buena se hace en Canarias.

Y este martes, el fenómeno ha llegado también a Madrid.

La calima de Madrid nos la ha traído Ayuso para no encontrarnos con nuestro ex.

Al margen del análisis científico y meteorológico de este episodio, no podía faltar la visión, un poco menos seria por así decirlo, de los tuiteros.

—Madre mía la calima, cómo me ha dejado el coche. —No lo has lavado en un año, José Ramón. —Y menos mal.

Calima en Almería. No es un filtro. En serio, no es un filtro. pic.twitter.com/eBSixz9ErJ

Impresionantes las vistas ahora mismo desde mi ventana.#calima pic.twitter.com/xNUZzVlXLm

