El divertido vídeo de la voz de Google Maps en la vida real: "Espera, he perdido la cuenta, no sé cuántos metros llevas"

Por Tremending

Poner voz a elementos cotidianos que nos acompañan siempre te convierte automáticamente en el alma de la fiesta. Y si no que se lo digan a Nikki García, la voz de Google Maps.

Mis amigos Juan y @anadecastronow me están llevando al hotel y le he dicho que no ponga el GPS, que ya se lo digo yo. pic.twitter.com/AEzyCojpaO — Nikki García (@nikkigarcia_es) March 12, 2022

La actriz publicó un divertido vídeo en Twitter en el que da indicaciones en tiempo real a sus amigos en el coche, pero sin la sofisticación del software de Google.

La versión más humana de Maps dice cosas como: "En la rotonda toma la segunda salida… no te la pases. Esta es la segunda salida, no atropelles a ese chico". Una experiencia mucho más real que la que puede ofrecer el GPS.

No contar con la tecnología puede ser menos exacto porque Google jamás te diría: "Espera, he perdido la cuenta, no sé cuántos metros llevas". Aún así, a todos nos ha pasado que pierda la señal y te pases la salida. Al menos en este caso lo hace mucho más divertido.

La parte mala de este vídeo es que una vez pones cara a la voz da más reparo blasfemar cuando el navegador se pierde y hay que dar 200 vueltas, pero el sacrificio vale la pena.

Lo único que podría superar este vídeo sería juntar a las voces de Google Maps, Siri y Alexa en una misma habitación. Definitivamente explotarían cabezas. El auténtico metaverso.

Jajajajajaja qué genia! — Roberto Leal (@RobertoLealG) March 12, 2022

No puedo dejar de ver el vídeo en bucle. — Virginia (@byrjynya) March 12, 2022

Jajaja enorme, cuantas veces me he perdido con esa voz y me he cagado en Dios, aunque soy capaz de perderme en casa, me has ayudado más tu que cualquier funcionario de Hacienda. — ron burgundy (@leebowers22) March 14, 2022

Le he puesto cara a mi GPS, que alegría — SuperLopez (@fagoeu) March 13, 2022

La de veces que habré discutido contigo y tú sin saberlo 😂 — S A N T I (@santibjrcooper) March 13, 2022

Jajajaja Pero bueeeeenooooo acabo de flipar! — Ruben (@rseriol) March 13, 2022

Una vez al terminar de usar el Google Maps me dió por decir "gracias Google" y me respondió esa voz diciendo "de nada corazón de melón" que panzá de reír me di — Zak (@EzekielZak) March 12, 2022

Es que no me canso de hablarte cada vez que lo pongo en plan: "gracias Nikki!" — Juanjo Rengel (@JuanjoRengel) March 12, 2022

¡Por fin te he puesto cara! Anda que no me has llevado por calles equivocadas y te he jurado en hebreo, pero eres como de la familia y te lo pero no todo… 😂😂😂😂😂😂😂 — sɐ̗ɯ n̗ʇ ⅄ (@Kimsamus) March 14, 2022

La de veces que me has puesto de los nervios 😆 También le pones la voz a Angelina Jolie? En algún momento me ha recordado a su timbre… — Cat Decebuda | Manderley (@CatalanaDecebud) March 12, 2022

Dejen de tuitear. Ya tenemos el mejor tuit de 2022. — ChocolateSexy (@fenixzintas) March 14, 2022