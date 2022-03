"¡No creáis en la propaganda!": una periodista interrumpe el directo de un informativo de la televisión rusa con un cartel contra la guerra

Por Tremending

La guerra entre Rusia y Ucrania se combate en varios frentes a la vez, uno de ellos, los medios de comunicación. La periodista rusa Marina Ovsyannikova ha denunciado la desinformación en su país apareciendo con un cartel de protesta mientras se retransmitían los informativos en directo.

На Первом канале в прямом эфире выбежала женщина с плакатом pic.twitter.com/3EMbhSdIGU — Ярослав Конвей (@YaroslavConway) March 14, 2022

Mientras la presentadora daba las noticias, otra periodista surgió en pantalla con un cartel que decía: "Detengan la guerra. No creas propaganda, te están mintiendo". Ovsyannikova fue detenida poco después.

Ovsyannikova also appears to have recorded a video beforehand in which she blames Putin for the war and apologizes for her work on Russian state TV news. pic.twitter.com/VuoqtJWcIY — max seddon (@maxseddon) March 14, 2022

Previniendo esta situación, la periodista dejó programado un vídeo en el que culpa al líder ruso, Vladímir Putin, de la guerra y pide disculpas por su papel en las noticias de la cadena rusa Channel One.

En el segundo vídeo, Ovsyannikova cuenta que su madre es rusa y su padre ucraniano, que nunca han sido enemigos y pide "detener esta guerra fratricida". También se ha mostrado "avergonzada" por "hacer propaganda del Kremlin" durante su tiempo como periodista de Channel One y haber colaborado con la tarea de "zombificar" a la población rusa.

"What's happening in Ukraine is a crime, and Russia is the aggressor. The responsibility for this aggression lies with one man: Vladimir Putin. My father is Ukrainian, my mother is Russian, and they were never enemies. This necklace [shows] Russia must stop this fratricidal war." — max seddon (@maxseddon) March 14, 2022

"Unfortunately, for the last few years I've been working for Channel One. I've been doing Kremlin propaganda and I'm very ashamed of it – that I let people lie from TV screens and allowed the Russian people to be zombified." — max seddon (@maxseddon) March 14, 2022

Aún se desconocen las repercusiones de la acción de Ovsyannikova, pero su acto puede traerle graves consecuencias teniendo en cuenta la dimensión del conflicto. Según cómo evalúen su actuación podría enfrentarse a penas que van desde los tres a los 15 años de cárcel, de acuerdo a las sanciones aprobadas por La Duma rusa.