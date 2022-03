El comentario de Baldoví sobre el servicio militar y Abascal: "Estuvo siete años pidiendo prórrogas para no hacer la mili"

"¿Por qué los hombres nacidos entre 1955 y 1983 podemos contabilizar el tiempo de servicio militar para la pensión y las mujeres no?", así comenzaba su intervención en el Congreso Joan Baldoví.

Baldoví defendía la proposición de ley que reconoce el servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial y se acordó del líder de Vox, Santiago Abascal. Tras plantear la primera pregunta, matizó: "Bueno, todos los hombres no, Santiago Abascal no lo puede hacer".

El diputado de Compromís hizo referencia a la exaltación de lo militar desde la ultraderecha y lo curioso del caso de Abascal, que se pasea con trajes militares sin haber hecho el servicio militar. "Estuvo siete años pidiendo prórrogas para no hacer la mili", recordó.

Baldoví defendió la propuesta haciendo un recorrido histórico por el papel de la mujer durante el franquismo y recordando el servicio social femenino, organizado por la sección femenina de la Falange. El diputado señaló que lo hacían las mujeres solteras como requisito para conseguir derechos básicos como un trabajo remunerado, una certificación académica o el carnet de conducir.

Para concluir, señaló que aunque algunos miembros de Vox "seguro que añoran esos tiempos" aún queda mucho que hacer en materia de igualdad, pasando por esta propuesta de ley.

