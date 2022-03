La dura crítica de Aimar Bretos a las palabras de Enrique Ossorio: "Uno de los episodios más lamentables en la política reciente en España"

Por Tremending

Las palabras sobre la pobreza del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Enrique Ossorio, siguen en el aire y atrayendo todo tipo de comentarios al respecto.

Poner en duda los datos de Cáritas sobre pobreza, hacerlo con sorna y no pedir perdón inmediatamente después. pic.twitter.com/JEPcE1l9pd — Aimar Bretos (@AimarBretos) March 16, 2022

El periodista de la Cadena Ser, Aimar Bretos, ha criticado duramente al portavoz por negar la pobreza en Madrid y hacer oídos sordos al informe publicado por Cáritas, en el que que denuncia que hay 370.000 personas más en exclusión social que antes de la pandemia.

Bretos lo definió como "uno de los episodios más lamentables que hemos vivido en la política reciente en España". El locutor apuntó al PP por "poner en duda los datos de Cáritas, la ONG de la Iglesia católica", señalando que "no es un informe del Comité Solidario del Partido Comunista" y el Gobierno de Ayuso "lo ha desdeñado con sorna".

También ha rechazado con dureza el 'acting' de Ossorio buscando los pobres en Madrid y aseguró que habían invitado al consejero a "una de las muchas zonas de Madrid donde sí viven, malviven, esas familias en pobreza". "Lo ha declinado", sentenció.

"A esta hora de la tarde, el Gobierno de Ayuso no ha pedido perdón aún por esa frase", añadió. Sobre la reacción del PP apuntó: "Lo grave es si realmente no creen que haya motivos para disculparse, porque eso querrá decir que ellos de verdad no ven pobres. No los ven en esa burbuja cuyo diámetro es todo lo que quede a menos diez minutos en Cabify de los barrios bien".

"Cuando uno gobierna, lo mínimo es disimular que ni ve a los pobres. No jactarse de ello", ha concluido.

El Gobierno de Madrid declina la invitación de @AimarBretos de visitar las zonas donde habita ese millón y medio de personas pobres. https://t.co/KVf9zgztHu — Carlos Sosa (@CarlosSosa_) March 16, 2022

Seguro que hay personas en Madrid que están en condiciones de exclusión social y que han votado a Ayuso. Serán pobres pero tienen libertad. https://t.co/0WYSqEDZuB — David (@Galego_Astur) March 17, 2022

Allí en el barrio de Salamanca buscando pobres y nada, es repugnante. https://t.co/zdnDNGCGCP — ABRAHAM (@ABRAHAM5001) March 17, 2022

La investigación científica social para visibilizar desigualdades y fomentar políticas públicas de prevención y actuación contra la exclusión social. Su desacreditación por parte de políticos porque no les interesa es un insulto a la ciencia y a nuestro trabajo https://t.co/BJMcVoyl9c — Tatiana Íñiguez (@TatiIniguez) March 17, 2022

El comentario es bueno, pero la iniciativa de invitar al responsable político a ver a la gente en pobreza severa, mucho mejor. Eso debería hacer el periodismo cada día: refutar cada idiotez, y no llenarnos la cabeza con tanta banalidad y mediocridad política. https://t.co/MA3yphiC2S — Montse Santo (@montsanto) March 17, 2022

No tienen vergüenza, ni la conocen https://t.co/BBPvtWLytx — ChanketeMaroc ۞ (@PAdLMaroc1) March 17, 2022

Es inaceptable que un responsable público cuestione las evidencias científicas que aporta @_CARITAS en materia de exclusión social. Llega de la mano del PP el #negacionismo de la pobreza. Lamentable! https://t.co/ShnYEmJey3 — Sergio Porcel (@serporcel) March 17, 2022

Llevaba dándole vueltas desde anoche…y solo pensaba en palabras malsonantes para definir este nuevo episodio de mezquindad al negar la pobreza en Madrid. Gracias @AimarBretos , una vez más lo clavas. https://t.co/hoprqEX3zO — javimaba (@javimaba) March 17, 2022

Los círculos por donde se mueven los políticos del PP no son los barrios pobres y por eso no ven la pobreza. La Castellana, Puerta del Sol, Barrio Salamanca… no son el ejemplo de la sociedad. Normal que moleste que los "suyos" les saquen los colores, aunque no tienen vergüenza. https://t.co/AkLxJ2FpLD — Sara Galván Lobato/❤ (@SaraGalvanL) March 17, 2022

No ven pobres, no ven comisiones, no ven sobres, no ven violencia de género…es un problema de óptica? O va a ser el negacionismo fascista? https://t.co/EX4Ndz0OWZ — Javiblues🔻 (@JavierMartnAgu1) March 17, 2022

No soy de Madrid…pero creo que los pobres de los que habla Caritas por Serrano no estarán señor consejero…váyase a la Cañada Real… así por decir un sitio… https://t.co/prOfKrVQ2h — Elena Gallegos (@elegagarcia) March 17, 2022

Cómo los vas a ver, si vives en el barrio de Salamanca… https://t.co/dkqsrlnWWx — Estratagema (@Gemaroro1) March 17, 2022